Президент Владимир Зеленский по телефону пообщался с главой Грузии Саломе Зурабишвили. Основной темой разговора стала эскалация на Донбассе. Украинский гарант отметил увеличение количества нарушений режима тишины и погибших.

Зеленский поблагодарил Грузию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Грузии сообщила, что Киев и Тбилиси поддерживают друг друга в вопросе мира.

Читайте также В НАТО считают стягивание войск к границам Украины провокацией – Голос Америки

И Грузии, и Украине важно углубить отношения с НАТО

И Зеленский и Зурабишвили считают, что очень важны практические шаги к углублению отношений с Североатлантическим Альянсом.

Действительно пришло время конкретных предложений для Украины и Грузии о получении ПДЧ в НАТО и плана вступления в Европейский Союз. Консолидация усилий и солидарность сверхважные сегодня,

– отметил Зеленский.

В разговоре главы государств подняли вопрос временной незаконной оккупации Крыма и ситуации безопасности в Черном море.

Обратите внимание! Президент Украины ознакомил свою грузинскую коллегу с инициативой "Крымской платформы". Зеленский надеется, что Зурабшвили примет участие в мероприятии.

Повністю згоден з @Zourabichvili_S, що настав час конкретних пропозицій для і щодо отримання ПДЧ в @NATO і плану вступу в @EU. Консолідація зусиль і солідарність сьогодні надважливі. В і історичне розуміння і взаємна підтримка у питанні миру. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 15, 2021

Страны НАТО выразили поддержку Украине

Отметим, что из-за стягивания войск России к украинской границе Киев созвал срочные консультации с НАТО. Глава МИД Дмитрий Кулеба встретился с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. 30 стран-членов выразили обеспокоенность из-за напряжения в отношениях с Кремлем.

Важно Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться во вступление Украины в НАТО