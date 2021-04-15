Настало время конкретных предложений для Украины и Грузии по ПДЧ в НАТО, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский по телефону пообщался с главой Грузии Саломе Зурабишвили. Основной темой разговора стала эскалация на Донбассе. Украинский гарант отметил увеличение количества нарушений режима тишины и погибших.
Источник:Офис Президента
Зеленский поблагодарил Грузию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президент Грузии сообщила, что Киев и Тбилиси поддерживают друг друга в вопросе мира.
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И Грузии, и Украине важно углубить отношения с НАТО
И Зеленский и Зурабишвили считают, что очень важны практические шаги к углублению отношений с Североатлантическим Альянсом.
Действительно пришло время конкретных предложений для Украины и Грузии о получении ПДЧ в НАТО и плана вступления в Европейский Союз. Консолидация усилий и солидарность сверхважные сегодня,
– отметил Зеленский.
В разговоре главы государств подняли вопрос временной незаконной оккупации Крыма и ситуации безопасности в Черном море.
Страны НАТО выразили поддержку Украине
Отметим, что из-за стягивания войск России к украинской границе Киев созвал срочные консультации с НАТО. Глава МИД Дмитрий Кулеба встретился с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом и госсекретарем США Энтони Блинкеном. 30 стран-членов выразили обеспокоенность из-за напряжения в отношениях с Кремлем.
Важно Столтенберг заявил, что Россия не имеет права вмешиваться во вступление Украины в НАТО
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