Настав час конкретних пропозицій для України та Грузії щодо ПДЧ в НАТО, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з главою Грузії Саломе Зурабішвілі. Основною темою розмови стала ескалація на Донбасі. Український гарант наголосив на збільшенні кількості порушень режиму тиші та загиблих.
Джерело:Офіс Президента
Зеленський подякував Грузії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Президентка Грузії повідомила, що Київ та Тбілісі підтримують один одного в питанні миру.
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І Грузії, і Україні важливо поглибити відносини з НАТО
І Зеленський і Зурабішвілі вважають, що дуже важливими є практичні кроки до поглиблення відносин з Північноатлантичним Альянсом.
Справді настав час конкретних пропозицій для України та Грузії щодо отримання ПДЧ в НАТО і плану вступу в Європейський Союз. Консолідація зусиль і солідарність надважливі сьогодні,
– зазначив Зеленський.
У розмові глави держав підняли питання тимчасової незаконної окупації Криму та безпекової ситуації в Чорному морі.
Країни НАТО висловили підтримку Україні
Зазначимо, що через стягнення військ Росії до українського кордону Київ скликав термінові консультації з НАТО. Глава МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом та держсекретарем США Ентоні Блінкеном. 30 країн-членів висловили занепокоєність через напруження у відносинах з Кремлем.
Важливо Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатись у вступ України в НАТО
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