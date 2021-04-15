Президент Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з главою Грузії Саломе Зурабішвілі. Основною темою розмови стала ескалація на Донбасі. Український гарант наголосив на збільшенні кількості порушень режиму тиші та загиблих.

Зеленський подякував Грузії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Президентка Грузії повідомила, що Київ та Тбілісі підтримують один одного в питанні миру.

Читайте також В НАТО вважають стягнення військ до кордонів України провокацією – Голос Америки

І Грузії, і Україні важливо поглибити відносини з НАТО

І Зеленський і Зурабішвілі вважають, що дуже важливими є практичні кроки до поглиблення відносин з Північноатлантичним Альянсом.

Справді настав час конкретних пропозицій для України та Грузії щодо отримання ПДЧ в НАТО і плану вступу в Європейський Союз. Консолідація зусиль і солідарність надважливі сьогодні,

– зазначив Зеленський.

У розмові глави держав підняли питання тимчасової незаконної окупації Криму та безпекової ситуації в Чорному морі.

Зверніть увагу! Президент України ознайомив свою грузинську колегу з ініціативою "Кримської платформи". Зеленський сподівається, що Зурабшвілі візьме участь у заході.

Повністю згоден з @Zourabichvili_S, що настав час конкретних пропозицій для і щодо отримання ПДЧ в @NATO і плану вступу в @EU. Консолідація зусиль і солідарність сьогодні надважливі. В і історичне розуміння і взаємна підтримка у питанні миру. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 15, 2021

Країни НАТО висловили підтримку Україні

Зазначимо, що через стягнення військ Росії до українського кордону Київ скликав термінові консультації з НАТО. Глава МЗС Дмитро Кулеба зустрівся з генсеком Альянсу Єнсом Столтенбергом та держсекретарем США Ентоні Блінкеном. 30 країн-членів висловили занепокоєність через напруження у відносинах з Кремлем.

Важливо Столтенберг заявив, що Росія не має права втручатись у вступ України в НАТО