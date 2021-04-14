Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел отдельную встречу в Брюсселе с генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Йенсом Столтенбергом. Он заявил, что Альянс стоит с Украиной, а действия России – провокация.

Госсекретарь Энтони Блинкен со своей стороны заверил в непоколебимой поддержке Соединенных Штатов Америки суверенитета и территориальной целостности Украины. Кулеба подчеркнул, что Украина защищает не только свои границы, но и границы всего демократического мира.

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Блинкен отметил, что для сближения Украины и НАТО, на котором настаивает Киев, критически важно, чтобы Украина проводила ранее определенные демократические реформы.

Разговор Байдена и Путина

Президент США Джо Байден поговорил по телефону с главой России Владимиром Путиным. Во время разговора он заявил о поддержке Украины.

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Байден подчеркнул, что США твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Он выразил обеспокоенность из-за внезапного накопления российской военной силы в оккупированном Крыму и у украинских границ.



Российские войска у границ Украины / Инфографика 24 канала

Перечень мер против Москвы от Вашингтона

Вашингтон подготовил перечень мер, которые готов принять против Москвы в случае продолжения эскалации. Это подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Также она пояснила, что нынешняя реакция Запада будет отличаться от той, которая была в прошлом.

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