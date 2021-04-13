Все выразили поддержку Украине: итоги заседания Комиссии Украина – НАТО
Глава украинского МИД отчитался об итогах заседания Комиссии Украина – НАТО. Дмитрий Кулеба заявил, что все государства-члены НАТО высказались в поддержку Украины.
Источник:фейсбук Дмитрия Кулебы
Министр иностранных дел отметил, что все государства-члены НАТО четко понимают, что происходит на границе с Украиной и кто это делает.
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Как прошло заседание Комиссии Украина – НАТО
О ходе заседания Дмитрий Кулеба рассказал в своем видеообращении. Сейчас дипломат находится в Брюсселе.
Хочу отметить, что во время заседания Комиссии Украина НАТО абсолютно все государства-члены НАТО высказались в поддержку Украины. Есть абсолютный консенсус в поддержку Украины в этой ситуации, и это очень важно,
– сказал Кулеба.
Он сообщил, что предложил союзникам по НАТО 10 конкретных шагов, которые они могут сделать, чтобы "оперативно и содержательно, по существу", поддержать Украину в данной ситуации. Кулеба также отметил, что его встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом была очень откровенной и дружественной.
"Он, безусловно, является человеком принципов, никогда не сомневается, когда надо назвать вещи своими именами, особенно если говорится о российской агрессии против нашего государства", – отметил глава МИД.
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