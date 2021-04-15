США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона. В Белом доме считают, что в личном составе миссии есть представители российских спецслужб.

Представителей дипломатической миссии высылают в рамках новых санкций против России. Их тоже применили 15 апреля.

Важно США ввели новые санкции против России

В личном составе есть представители российских спецслужб,

– говорится в сообщении Белого дома.

Что говорят в США об отношениях с Россией

США заверили, что, несмотря на санкции, хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией.

"Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории. Однако мы ясно дали понять, что публично и в частном порядке, мы будем защищать наши национальные интересы", – отметили в Штатах.

Новые санкции США против России