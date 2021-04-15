США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона
США высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона. В Белом доме считают, что в личном составе миссии есть представители российских спецслужб.
Источник:Белый дом
Представителей дипломатической миссии высылают в рамках новых санкций против России. Их тоже применили 15 апреля.
Важно США ввели новые санкции против России
В личном составе есть представители российских спецслужб,
– говорится в сообщении Белого дома.
Что говорят в США об отношениях с Россией
США заверили, что, несмотря на санкции, хотят стабильных и предсказуемых отношений с Россией.
"Мы не думаем, что нам нужно продолжать движение по отрицательной траектории. Однако мы ясно дали понять, что публично и в частном порядке, мы будем защищать наши национальные интересы", – отметили в Штатах.
Новые санкции США против России
- Администрация президента США наложила новые санкции против России. Соответствующий указ уже подписал президент Джо Байден.
- Ограничения наложили из-за вмешательства России в выборы президента США в 2020 году.
- Санкции касаются 32 российских физических лиц и организаций, 6 российских технологических компаний.
- Также с 14 июня 2021 года финансовым учреждениям США будет запрещено покупать при первичном размещении российские гособлигации.
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