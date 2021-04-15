США висилають 10 російських дипломатів з Вашингтону
США висилають 10 російських дипломатів у Вашингтоні. У Білому домі вважають, що в особистому складі місії є представники російських спецслужб.
Джерело:Білий дім
Представників дипломатичної місії висилають у рамках нових санкцій проти Росії. Їх теж застосували 15 квітня.
Важливо США ввели нові санкції проти Росії
В особистому складі є представники російських спецслужб,
– мовиться у повідомленні Білого дому.
Що кажуть у США про стосунки з Росією
США запевнили, що, попри санкції, хочуть стабільних та передбачуваних відносин з Росією.
"Ми не думаємо, що нам потрібно продовжувати рух по негативній траєкторії. Проте ми ясно дали зрозуміти, що публічно і в приватному порядку, що ми будемо захищати наші національні інтереси", – наголосили у Штатах.
Нові санкції США проти Росії
- Адміністрація президента США наклала нові санкції проти Росії. Відповідний указ вже підписав президент Джо Байден.
- Обмеження наклали через втручання Росії у вибори президента США у 2020 році.
- Санкції стосуються 32 російських фізичних осіб і організацій, 6 російських технологічних компаній.
- Також з 14 червня 2021 року фінансовим установам США буде заборонено купувати при первинному розміщенні російські держоблігації.
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