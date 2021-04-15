США висилають 10 російських дипломатів у Вашингтоні. У Білому домі вважають, що в особистому складі місії є представники російських спецслужб.

Представників дипломатичної місії висилають у рамках нових санкцій проти Росії. Їх теж застосували 15 квітня.

Важливо США ввели нові санкції проти Росії

В особистому складі є представники російських спецслужб,

– мовиться у повідомленні Білого дому.

Що кажуть у США про стосунки з Росією

США запевнили, що, попри санкції, хочуть стабільних та передбачуваних відносин з Росією.

"Ми не думаємо, що нам потрібно продовжувати рух по негативній траєкторії. Проте ми ясно дали зрозуміти, що публічно і в приватному порядку, що ми будемо захищати наші національні інтереси", – наголосили у Штатах.

Нові санкції США проти Росії