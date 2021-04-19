Кулеба призвал ЕС ввести секторальные санкции против России
Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел стран Евросоюза рассказал об обострении российской агрессии. Министр предложил ввести против России секторальные санкции.
Источник:твитер Дмитрия Кулебы
Глава украинского зарубежного ведомства подчеркнул, что персональных санкций против России уже слишком мало.
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Кулеба предложил секторальные санкции против Кремля
По словам Кулебы, на заседании Совета министров иностранных дел ЕС он проинформировал коллег об опасном курсе России на обострение.
Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации России. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций,
– подчеркнул министр.
К слову, ранее депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что санкции ЕС против России неизбежны. Он отметил, что поскольку экономика России зависима от Евросоюза, на нее стоит давить.
Новые санкции США против России: основное
- 15 апреля президент США Джо Байден подписал новые санкции против России.
- Ограничения ввели против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний.
- Также из Вашингтона выслали 10 представителей российской дипломатической миссии.
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