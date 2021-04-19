Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел стран Евросоюза рассказал об обострении российской агрессии. Министр предложил ввести против России секторальные санкции.

Глава украинского зарубежного ведомства подчеркнул, что персональных санкций против России уже слишком мало.

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Кулеба предложил секторальные санкции против Кремля

По словам Кулебы, на заседании Совета министров иностранных дел ЕС он проинформировал коллег об опасном курсе России на обострение.

Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации России. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций,

– подчеркнул министр.

К слову, ранее депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что санкции ЕС против России неизбежны. Он отметил, что поскольку экономика России зависима от Евросоюза, на нее стоит давить.

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