В Евросоюзе обратились к России из-за наращивания военного присутствия возле Украины. Там призвали отвести войска от границы.

Такую позицию высказал Жозеп Боррель, вице-президент Европейской комиссии. Об этом он говорил перед неформальным заседанием Совета ЕС на уровне глав МИД.

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Высокий представитель Евросоюза подчеркнул, что 19 апреля министры обсудят "ситуацию на границах Украины с размещением российских войск".

Ситуация очень опасная. Мы призываем Россию отвести ее силы от украинской границы,

– подчеркнул Боррель.

И также добавил, что в целом отношения с Россией не улучшаются. Напротив, напряжение только усиливается в разных формах.

Боррель напомнил, что в заседании Совета ЕС примет участие глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он объяснит министрам иностранных дел ситуацию в Украине.

Заметим, что ранее в Евросоюзе также обещали рассмотреть провокации Кремля в Черном море. Накануне Россия заявила, что закрывает его акваторию.

Ситуация на границах Украины: что известно

Еще в конце марта в ВСУ предупредили, что Россия наращивает военное присутствие у Украины – в Брянской, Воронежской, Ростовской областях и в оккупированном Крыму.

По данным украинской разведки, до 20 апреля Россия развернет вблизи границ Украины полный состав сил и средств. Речь идет о 110 тысячах вражеских военных.

Российские войска возле Украины / Инфографика 24 канала