Кремль самовольно объявил о закрытии части акватории Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран. В Евросоюзе приняли это во внимание и пообещали проанализировать ситуацию.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил спикер ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Петер Стано.

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Позиция Евросоюза

В Европейском Союзе заявили, что проанализируют ситуацию с ограничением Россией на полгода свободы судоходства в акватории Черного моря.

Мы приняли это во внимание, мы анализируем ситуацию. Министры иностранных дел и верховный представитель Боррель обсудят этот вопрос в понедельник (19 апреля – 24 канал) на заседании Совета иностранных дел. Все аспекты этого события будут приняты во внимание,

– сказал Стано.

По его словам, после завершения обсуждения министрами ЕС будем иметь четкую и широкую позицию по этому вопросу. Стано напомнил, что ЕС является очень четким и твердым в своей поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.

Закрытие части акватории Черного моря

Россия 15 апреля объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.

В МИД Украины заявили, что такие действия России являются очередной попыткой в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства.

Обратите внимание! Кремль уже длительное время наращивает военное присутствие у границ Украины. Государство-агрессор стягивает силы в Воронежскую, Ростовскую и Брянскую области и в оккупированный Крым.