Россия закрывает акваторию Черного моря: в ЕС пообещали рассмотреть такие провокации Кремля
Кремль самовольно объявил о закрытии части акватории Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран. В Евросоюзе приняли это во внимание и пообещали проанализировать ситуацию.
Источник:"Европейская правда"
Об этом на брифинге в Брюсселе заявил спикер ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Петер Стано.
Актуально Боевые корабли России направляются в Черное море: фото
Позиция Евросоюза
В Европейском Союзе заявили, что проанализируют ситуацию с ограничением Россией на полгода свободы судоходства в акватории Черного моря.
Мы приняли это во внимание, мы анализируем ситуацию. Министры иностранных дел и верховный представитель Боррель обсудят этот вопрос в понедельник (19 апреля – 24 канал) на заседании Совета иностранных дел. Все аспекты этого события будут приняты во внимание,
– сказал Стано.
По его словам, после завершения обсуждения министрами ЕС будем иметь четкую и широкую позицию по этому вопросу. Стано напомнил, что ЕС является очень четким и твердым в своей поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности.
Закрытие части акватории Черного моря
- Россия 15 апреля объявила о закрытии со следующей недели до октября 2021 года части акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для военных кораблей и судов других стран под предлогом военных учений.
- В МИД Украины заявили, что такие действия России являются очередной попыткой в нарушение норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства.
Поделиться новостью