Боевые корабли России направляются в Черное море: фото
Российские десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога" направляются в Черное море. По состоянию на утро 16 апреля они уже прошли пролив Дарданеллы.
Источник:CNN Türk
Сейчас они движутся по направлению к Мраморному морю. Дальнейший маршрут предусматривает проход через пролив Босфор и выход в Черное море.
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Российские военные корабли сопровождал катер береговой охраны Турции. К таким мерам прибегли из соображений безопасности.
Что известно об этих судах
- Корабль "Александр Отраковский" – с бортом 031.
- Корабль "Кондопога" – с бортом 027.
- Они принадлежат к Северному флоту военно-морских сил России.
Россия направила военные корабли в Черное море / Фото CNN Türk
Российские суда сопровождал турецкий катер береговой охраны / Фото CNN Türk
Корабли уже прошли пролив Дарданеллы / Фото CNN Türk
Что происходит в Черном море: основное
- США рассматривали возможность отправить свои военные суда в Черное море. Однако решили этого не делать, чтобы не спровоцировать усиление российской агрессии против Украины.
- Но Россия заявила, что перебрасывает в Черное море более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии. Все это – якобы в рамках зачетных учений".
- Государство-агрессор объявило, что закрывает до октября 2021 года части акваторий Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран.
- В украинском МИД уже отреагировали на такие действия. Там подчеркнули, что Россия грубо нарушает права на свободу судоходства, гарантированные Конвенцией ООН.
- Кремль уже длительное время наращивает военное присутствие у границ Украины. Государство-агрессор стягивает силы в Воронежскую, Ростовскую и Брянскую области и в оккупированный Крым.
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