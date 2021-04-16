Российские десантные корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога" направляются в Черное море. По состоянию на утро 16 апреля они уже прошли пролив Дарданеллы.

Сейчас они движутся по направлению к Мраморному морю. Дальнейший маршрут предусматривает проход через пролив Босфор и выход в Черное море. Обратите внимание Байден: я дал понять Путину, что США будут реагировать на вмешательство России Российские военные корабли сопровождал катер береговой охраны Турции. К таким мерам прибегли из соображений безопасности. Что известно об этих судах Корабль "Александр Отраковский" – с бортом 031.

Корабль "Кондопога" – с бортом 027.

Они принадлежат к Северному флоту военно-морских сил России.

Россия направила военные корабли в Черное море / Фото CNN Türk Российские суда сопровождал турецкий катер береговой охраны / Фото CNN Türk

Корабли уже прошли пролив Дарданеллы / Фото CNN Türk Что происходит в Черном море: основное США рассматривали возможность отправить свои военные суда в Черное море. Однако решили этого не делать, чтобы не спровоцировать усиление российской агрессии против Украины.

Но Россия заявила, что перебрасывает в Черное море более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии. Все это – якобы в рамках зачетных учений".

Государство-агрессор объявило, что закрывает до октября 2021 года части акваторий Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран.

В украинском МИД уже отреагировали на такие действия. Там подчеркнули, что Россия грубо нарушает права на свободу судоходства, гарантированные Конвенцией ООН.

Кремль уже длительное время наращивает военное присутствие у границ Украины. Государство-агрессор стягивает силы в Воронежскую, Ростовскую и Брянскую области и в оккупированный Крым. Россия стягивает технику и войска к границам Украины: смотрите видео