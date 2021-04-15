США передумали отправлять в Черное море военные корабли. Такое решение приняли, чтобы не спровоцировать усиление напряженности между Украиной и Россией.

Сейчас американские корабли находятся в Средиземном море. Почему корабли не зашли в Черное море, изданию сообщил чиновник, знакомый с планами Пентагона.

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Почему США изменили свое решение

Транзит военных кораблей Roosevelt и Donald Cook в Черное море отменили для того, чтобы послать России какой-нибудь конкретный сигнал.

Как рассказали 2 должностных лица США, Пентагон отказался отправлять корабли в Черное море из-за опасений, что это может стать поводом усиления агрессии России против Украины. Корабли были всего за несколько дней до Черного моря, когда Пентагон изменил решение.

В то же время, по информации Politico, руководство Украины разочаровала информация о том, что американские корабли не войдут в Черное море. Высокопоставленный украинский чиновник отметил изданию, что демонстрация силы со стороны США очень приветствовалась бы, ведь Россия продолжает стягивать свои войска к границе с Украиной.

Корабли США в Черном море: что известно