Американские СМИ рассказали, почему США передумали отправлять корабли в Черное море
США передумали отправлять в Черное море военные корабли. Такое решение приняли, чтобы не спровоцировать усиление напряженности между Украиной и Россией.
Источник:Politico
Сейчас американские корабли находятся в Средиземном море. Почему корабли не зашли в Черное море, изданию сообщил чиновник, знакомый с планами Пентагона.
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Почему США изменили свое решение
Транзит военных кораблей Roosevelt и Donald Cook в Черное море отменили для того, чтобы послать России какой-нибудь конкретный сигнал.
Как рассказали 2 должностных лица США, Пентагон отказался отправлять корабли в Черное море из-за опасений, что это может стать поводом усиления агрессии России против Украины. Корабли были всего за несколько дней до Черного моря, когда Пентагон изменил решение.
В то же время, по информации Politico, руководство Украины разочаровала информация о том, что американские корабли не войдут в Черное море. Высокопоставленный украинский чиновник отметил изданию, что демонстрация силы со стороны США очень приветствовалась бы, ведь Россия продолжает стягивать свои войска к границе с Украиной.
Корабли США в Черном море: что известно
- О возможности отправки кораблей США в Черное море СМИ заговорили еще 8 апреля. Это должно было бы стать сигналом для Кремля о том, что за его действиями пристально следят.
- По информации канала NTV, Вашингтон сообщил Анкару о своих планах уже на следующий день.
- После Россия заявила, что перебрасывает в Черное море более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов. Страна-агрессор объяснила это "зачетными учениями".
- В российском МИД цинично заявили, что военным кораблям США нечего делать у берегов оккупированного Крыма. Там "посоветовали" держаться подальше от полуострова.
- Суда должны были прибыть в Черное море 15 апреля и оставаться там до 5 мая.
- Однако турецкие дипломатические источники сообщили, что США внезапно отозвали этот шаг. СМИ писали, что сделали это для ослабления напряжения.
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