США отменили запланированное размещение своих боевых кораблей в Черном море. Их намеревались направить туда через российскую агрессию против Украины.

Корабли должны были прибыть в Черное море 15 апреля и оставаться там до 5 мая. Однако США внезапно отозвали соответствующий запрос, об этом рассказали турецкие дипломатические источники.

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Собеседник издания Hurriyet пояснил, что посольство США в Анкаре сообщило МИД Турции об этом шаге, но при этом не указало причины.

Турецкие СМИ обратили внимание на то, что США передумали отправлять свои корабли после того, как Байден предложил Путину встретиться на нейтральной территории.

"Отказ американцев от пресечения в Черное море может являтся сигналом Москве о снижению напряжения", – отметили в Hurriyet.

В то же время, по данным дипломатических источников, никаких сообщений о возможных новых проходах кораблей США не поступало, пишет Anadolu.

Что этому предшествовало

Россия активно наращивает свое военное присутствие у границ Украины. Это происходит в Брянской, Воронежской, Ростовской областях и в оккупированном Крыму.

Американский президент заверил Владимира Зеленского в поддержке. Он отметил, что Украина не останется наедине с российской агрессией.

О возможности отправки кораблей США в Черное море СМИ заговорили еще 8 апреля. Это должно было стать сигналом для Кремля о том, что за его действиями пристально следят.

По данным телеканала NTV, Вашингтон сообщил Анкару о своих планах на следующий день. Ведь запрос об этом нужно было передать в соответствии с конвенцией Монтре.

После этого Россия сообщила, что перебрасывает в Черное море свыше 10 десантных и артиллерийских катеров и судов. Государство-агресор объяснило это "зачетными учениями".

А в российском МИДе цинично заявили, что военным кораблям США ничего делать у берегов оккупированного Крыма. Там "посоветовали" держаться подальше от полуострова.

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