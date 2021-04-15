США скасували заплановане розміщення своїх бойових кораблів у Чорному морі. Їх мали намір направити туди через російську агресію проти України.

Судна мали прибути у Чорне море 15 квітня й залишатися там до 5 травня. Проте США раптово відкликали відповідний запит, про це розповіли турецькі дипломатичні джерела.

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Співрозмовник видання Hurriyet пояснив, що посольство США в Анкарі повідомило МЗС Туреччини про цей крок, але водночас не вказало причини.

Турецькі ЗМІ звернули увагу на те, що США передумали відправляти свої кораблі після того, як Байден запропонував Путіну зустрітися на нейтральній території.

"Відмова американців від заходу у Чорне море може бути сигналом Москві щодо зниження напруги", – наголосили у Hurriyet.

Водночас, за даними дипломатичних джерел, ніяких повідомлень про можливі нові проходи кораблів США не надходило, пише Anadolu.

Що цьому передувало

Росія активно нарощує свою військову присутність біля кордонів України. Це відбувається у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях й в окупованому Криму.

Американський президент запевнив Володимира Зеленського у підтримці. Він наголосив, що Україна не залишиться наодинці з російською агресією.

Про можливість відправлення кораблів США у Чорне море ЗМІ заговорили ще 8 квітня. Це повинно було стати сигналом для Кремля про те, що за його діями пильно стежать.

За даними телеканалу NTV, Вашингтон повідомив Анкару про свої плани вже наступного дня. Адже запит про це потрібно було надіслати відповідно до конвенції Монтре.

Після цього Росія повідомила, що перекидає у Чорне море понад 10 десантних і артилерійських катерів і суден. Держава-агресорка пояснила це "заліковими навчаннями".

У російському МЗС цинічно заявили, що військовим кораблям США нічого робити біля берегів окупованого Криму. Там "порадили" триматися якнайдалі від півострова.

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