Байден хоче зустрітися з Путіним на нейтральній території
Президент США Джозеф Байден 13 квітня телефоном поговорив із Володимиром Путіним. Підсумовуючи обговорене, президент США зазначив, що хотів би особисто зустрітися.
Джерело:The White House
Пропозиція зустрітися
Її висловив у телефонній розмові президент Байден. Він запропонував зустрітися найближчим часом у якійсь третій країні. Наодинці Джозеф Байден хоче обговорити низку питань, що стоять перед США та Росією.
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Байден підтвердив, що хотів би побудувати стабільні та передбачувані відносини з Росією. Однак йдеться про такі, що відповідають інтересам США та несуть користь іншим країнам.
Спілкування, яке відбулося між президентами 13 квітня, є другим за рахунком. Вперше вони говорили телефоном наприкінці січня, коли Байден став новим президентом США.
Дебати Байдена з Путіним: коротко
- Розмова Путіна і Байдена мала відбутися дещо раніше – наприкінці березня. Принаймні на діалог розраховував Путін.
- Річ у тім, що Джо Байден у інтерв'ю заявив, що вважає Путіна вбивцею.
- Також він наголосив, що російському президенту доведеться заплатити за втручання у вибори президента США.
- Після цього у Кремлі вимагали офіційного вибачення перед президентом.
- Путін викликав Байдена на онлайн-дебати.
- Натомість у Білому домі повідомили, що американський президент дуже зайнятий, тому телефонної розмови не буде.
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