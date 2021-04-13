Байден хочет встретиться с Путиным на нейтральной территории
Президент США Джозеф Байден 13 апреля по телефону поговорил с Владимиром Путиным. Подытоживая оговоренное, президент США отметил, что хотел бы лично встретиться.
Источник:The White House
Предложение встретиться
Его высказал в телефонном разговоре президент Байден. Он предложил встретиться в ближайшее время в какой-то третьей стране. Наедине Джозеф Байден хочет обсудить ряд вопросов, стоящих перед США и Россией.
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Байден подтвердил, что хотел бы построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Однако речь идет о таких, которые отвечают интересам США и несут пользу другим странам.
Общение, которое состоялось между президентами 13 апреля, является вторым по счету. Впервые они говорили по телефону в конце января, когда Байден стал новым президентом США.
Дебаты Байдена с Путиным: коротко
- Разговор Путина и Байдена должен был состояться несколько раньше – в конце марта. По крайней мере на диалог рассчитывал Путин.
- Дело в том, что Джо Байден в интервью заявил, что считает Путина убийцей.
- Также он подчеркнул, что российскому президенту придется заплатить за вмешательство в выборы президента США.
- После этого в Кремле требовали официального извинения перед президентом.
- Путин вызвал Байдена на онлайн-дебаты.
- Однако в Белом доме сообщили, что американский президент очень занят, поэтому разговора не будет.
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