Президент США Джозеф Байден 13 апреля по телефону поговорил с Владимиром Путиным. Подытоживая оговоренное, президент США отметил, что хотел бы лично встретиться.

Предложение встретиться

Его высказал в телефонном разговоре президент Байден. Он предложил встретиться в ближайшее время в какой-то третьей стране. Наедине Джозеф Байден хочет обсудить ряд вопросов, стоящих перед США и Россией.

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Байден подтвердил, что хотел бы построить стабильные и предсказуемые отношения с Россией. Однако речь идет о таких, которые отвечают интересам США и несут пользу другим странам.

Обратите внимание! Во время разговора речь зашла и об эскалации на Востоке Украины. Байден призвал Путина снизить напряжение и проявил обеспокоенность российскими войсками.

Общение, которое состоялось между президентами 13 апреля, является вторым по счету. Впервые они говорили по телефону в конце января, когда Байден стал новым президентом США.

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