Президент России Владимир Путин предложил главе США Джо Байдену пообщаться в прямом эфире. Однако российский лидер попросил учесть его планы съездить на выходные в тайгу.

Российский лидер заявил, что в прошлый раз инициировал разговор Байден, поэтому теперь очередь за ним.

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Предложение Путина Байдена

Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без каких-либо задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии,

– заявил президент России.

Путин уточнил, что не хочет откладывать это "в долгий ящик". Мол, на выходных он съездит в тайгу, где немножко отдохнет. Поэтому предложил на выбор 2 даты вероятного общения с Байденом: 19 или 22 марта.

"Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны время", – добавил Путин. Глава России пообещал немедленно дать соответствующее поручение Министерству иностранных дел.

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