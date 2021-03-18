Путин предложил Байдену продолжить дискуссию в прямом эфире
Президент России Владимир Путин предложил главе США Джо Байдену пообщаться в прямом эфире. Однако российский лидер попросил учесть его планы съездить на выходные в тайгу.
Источник:ТАСС
Российский лидер заявил, что в прошлый раз инициировал разговор Байден, поэтому теперь очередь за ним.
Читайте также Будет обострение отношений, – Кравчук согласился с Байденом относительно Путина-убийцы
Предложение Путина Байдена
Я хочу предложить президенту Байдену продолжить наши дискуссии, но при условии, что мы это сделаем фактически в прямом эфире, что называется, онлайн. Но без каких-либо задержек, а прямо в открытой, прямой дискуссии,
– заявил президент России.
Путин уточнил, что не хочет откладывать это "в долгий ящик". Мол, на выходных он съездит в тайгу, где немножко отдохнет. Поэтому предложил на выбор 2 даты вероятного общения с Байденом: 19 или 22 марта.
"Пожалуйста, мы готовы в любое время, удобное для американской стороны время", – добавил Путин. Глава России пообещал немедленно дать соответствующее поручение Министерству иностранных дел.
Путин предложил Байдену разговор "в прямом эфире": смотрите видео
Байден назвал Путина убийцей: что известно
- В одном из интервью Байден назвал Путина убийцей. Президент США подчеркнул, что Россия вмешивалась в выборы в Соединенных Штатах и пыталась очернить его кандидатуру во время предвыборной кампании. Байден подчеркнул, что это дело рук Путина, поэтому он за это заплатит.
- В ответ Россия отозвала своего посла из США в Москву, чтобы обсудить дальнейший вектор отношений между странами.
- В Кремле требуют от Байдена извинений за "хамство".
- На ситуацию отреагировал и сам Путин. Он утверждает, что "Кто как обзывается, тот так и называется". Убеждает, что в этом заложен глубокий психологический смысл.
Байден назвал Путина убийцей: смотрите видео
Поделиться новостью