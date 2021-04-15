США передумали відправляти у Чорне море військові кораблі. Таке рішення прийняли, аби не спровокувати посилення напруженості між Україною та Росією.

Наразі американські кораблі перебувають в Середземному морі. Чому кораблі не зайшли у Чорне море, виданню повідомив чиновник, знайомий із планами Пентагону.

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Чому США змінили своє рішення

Транзит військових кораблів Roosevelt та Donald Cook в Чорне море скасували для того, щоб надіслати Росії який-небудь конкретний сигнал.

Як розповіли 2 посадовці США, Пентагон відмовився відправляти кораблі в Чорне море через побоювання, що це може стати приводом посилення агресії Росії проти України. Кораблі були всього за декілька днів до Чорного моря, коли Пентагон змінив рішення.

Водночас, за інформацією Politico, керівництво України розчарувала інформація про те, що американські кораблі не увійдуть в Чорне море. Високопоставлений український посадовець зазначив виданню, що демонстрація сили зі сторони США дуже віталася б, адже Росія продовжує стягувати свої війська до кордону з Україною.

Кораблі США у Чорному морі: що відомо