Американські ЗМІ розповіли, чому США передумали відправляти кораблі в Чорне море
США передумали відправляти у Чорне море військові кораблі. Таке рішення прийняли, аби не спровокувати посилення напруженості між Україною та Росією.
Джерело:Politico
Наразі американські кораблі перебувають в Середземному морі. Чому кораблі не зайшли у Чорне море, виданню повідомив чиновник, знайомий із планами Пентагону.
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Чому США змінили своє рішення
Транзит військових кораблів Roosevelt та Donald Cook в Чорне море скасували для того, щоб надіслати Росії який-небудь конкретний сигнал.
Як розповіли 2 посадовці США, Пентагон відмовився відправляти кораблі в Чорне море через побоювання, що це може стати приводом посилення агресії Росії проти України. Кораблі були всього за декілька днів до Чорного моря, коли Пентагон змінив рішення.
Водночас, за інформацією Politico, керівництво України розчарувала інформація про те, що американські кораблі не увійдуть в Чорне море. Високопоставлений український посадовець зазначив виданню, що демонстрація сили зі сторони США дуже віталася б, адже Росія продовжує стягувати свої війська до кордону з Україною.
Кораблі США у Чорному морі: що відомо
- Про можливість відправлення кораблів США у Чорне море ЗМІ заговорили ще 8 квітня. Це мало б стати сигналом для Кремля про те, що за його діями пильно стежать.
- За інформацією каналу NTV, Вашингтон повідомив Анкару про свої плани вже наступного дня.
- Опісля Росія заявила, що перекидає у Чорне море понад 10 десантних і артилерійських катерів і суден. Країна-агресор пояснила це "заліковими навчаннями".
- У російському МЗС цинічно заявили, що військовим кораблям США нічого робити біля берегів окупованого Криму. Там "порадили" триматися щонайдалі від півострова.
- Судна мали прибути у Чорне море 15 квітня й залишатися там до 5 травня.
- Однак турецькі дипломатичні джерела повідомили, що США раптово відкликали цей крок. ЗМІ писали, що зробили це для послаблення напруги.
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