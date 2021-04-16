Бойові кораблі Росії прямують у Чорне море: фото
Російські десантні кораблі "Александр Отраковский" та "Кондопога" прямують у Чорне море. Станом на ранок 16 квітня вони вже пройшли протоку Дарданелли.
Джерело:CNN Türk
Наразі вони рухаються у напрямку до Мармурового моря. Подальший маршрут передбачає прохід через протоку Босфор та вихід у Чорне море.
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Російські військові кораблі супроводжував катер берегової охорони Туреччини. До таких заходів вдалися з міркувань безпеки.
Що відомо про ці судна
- Корабель "Александр Отраковский" – з бортом 031.
- Корабель "Кондопога" – з бортом 027.
- Вони належать до Північного флоту військово-морських сил Росії.
Росія направила військові кораблі у Чорне море / Фото CNN Türk
Російські судна супроводжував турецький катер берегової охорони / Фото CNN Türk
Кораблі Росії вже пройшли протоку Дарданелли / Фото CNN Türk
Що відбувається у Чорному морі: основне
- США розглядали можливість відправити свої військові судна у Чорне море. Проте вирішили цього не робити, аби не спровокувати посилення російської агресії проти України.
- Натомість Росія заявила, що перекидає у Чорне море понад 10 десантних і артилерійських катерів і суден Каспійської флотилії. Все це – нібито у рамках "залікових навчань"
- Держава-агресорка оголосила, що закриває до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн.
- В українському МЗС вже відреагували на такі дії. Там наголосили, що Росія грубо порушує права на свободу судноплавства, гарантовані Конвенцією ООН.
- Кремль вже тривалий час нарощує військову присутність біля кордонів України. Держава-агресорка стягує сили у Воронезьку, Ростовську та Брянській області та в окупований Крим.
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