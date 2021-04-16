Російські десантні кораблі "Александр Отраковский" та "Кондопога" прямують у Чорне море. Станом на ранок 16 квітня вони вже пройшли протоку Дарданелли.

Наразі вони рухаються у напрямку до Мармурового моря. Подальший маршрут передбачає прохід через протоку Босфор та вихід у Чорне море. Зверніть увагу Байден: Я дав зрозуміти Путіну, що США реагуватимуть на втручання Росії Російські військові кораблі супроводжував катер берегової охорони Туреччини. До таких заходів вдалися з міркувань безпеки. Що відомо про ці судна Корабель "Александр Отраковский" – з бортом 031.

Корабель "Кондопога" – з бортом 027.

Вони належать до Північного флоту військово-морських сил Росії.

Росія направила військові кораблі у Чорне море / Фото CNN Türk

Російські судна супроводжував турецький катер берегової охорони / Фото CNN Türk

Кораблі Росії вже пройшли протоку Дарданелли / Фото CNN Türk Що відбувається у Чорному морі: основне США розглядали можливість відправити свої військові судна у Чорне море. Проте вирішили цього не робити, аби не спровокувати посилення російської агресії проти України.

Натомість Росія заявила, що перекидає у Чорне море понад 10 десантних і артилерійських катерів і суден Каспійської флотилії. Все це – нібито у рамках "залікових навчань"

Держава-агресорка оголосила, що закриває до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря для військових кораблів та державних суден інших країн.

В українському МЗС вже відреагували на такі дії. Там наголосили, що Росія грубо порушує права на свободу судноплавства, гарантовані Конвенцією ООН.

Кремль вже тривалий час нарощує військову присутність біля кордонів України. Держава-агресорка стягує сили у Воронезьку, Ростовську та Брянській області та в окупований Крим. Росія стягує техніку та війська до кордонів України: дивіться відео