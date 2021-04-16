Президент США Джо Байден кілька разів говорив з господарем Кремля Володимиром Путіним. Під час усіх розмов він дав йому чітко зрозуміти: Вашингтон реагуватиме на будь-яке втручання Кремля у американські внутрішні справи.

Про це Байден заявив під час пресконференції 15 квітня. За словами очільника Білого дому, США не можуть дозволити іноземним державам порушувати їхній демократичний процес.

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Про що саме мовиться

Байден, зокрема, згадав свою передвиборчу кампанію. Тоді він наголошував: якщо стане президентом, реагуватиме на всі спроби вплинути на американські вибори.

"Вибори – річ священна в кожній країні. Мовиться передусім про прояв суверенітету та волю американського народу. Тому ми не можемо дозволити іноземним державам порушувати наш демократичний процес. І я заявив: якщо у буде втручання в наші вибори, я реагуватиму відповідним чином", – зауважив президент США.

Він додав, що вже під час його президенства Вашингтон все більше та більше дізнавався про дії у кіберпросторі та втручання. Також з'ясували, хто проводив ці хакерські дії.

За словами Байдена, під час першої розмови з Путіним в січні він заявив, що його адміністрація уважно розглядатиме дані, які вони мають. Для того, що, визначити роль Росії в цьому процесі та про те, якою буде їхня відповідь.

Коли нещодавно ми знову поговорили з ним, я сказав йому, що ми невдовзі відреагуємо відповідним чином. Річ у тім, що ми дійшли висновку щодо втручання Кремля у наші вибори. З огляду на дії Росії проти наших інтересів я ухвалив кілька кроків. Мовиться, зокрема, про санкції,

– зазначив політик.

Він уточнив, що дав зрозуміти президенту Путіну: США могли би піти далі. Але вирішив цього не робити.

"Моє рішення – має бути пропорційна відповідь. США не є зацікавленими в ескалації конфлікту з Росією. Ми хотіли б, що у нас були стабільні та передбачувані взаємини. Але якщо Росія продовжить втручатися в нашу демократію, я готовий реагувати відповідним чином і далі. Як президент США, я є зобов'язаним це робити", – підсумував Байден.

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Що цьому передувало

15 квітня Байден підписав наві санкції проти Росії. Обмеження запровадили проти 32 фізичних та юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Крім того, з Вашингтону вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.

Того ж дня Байден заявив, що дії Росії становлять нетипову та надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США. Через це очільник Білого дому оголосив надзвичайну ситуацію в сфері нацбезпеки.

Водночас у Білому домі заявили, що американська влада вживає заходів, "щоб покласти на Росію відповідальність за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США".

Про які дії Росії мовиться