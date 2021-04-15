Джо Байден 15 квітня виступає зі заявою щодо Росії. Американський лідер коментує дії Кремля, які становлять загрозу Сполученим Штатам та їхнім партнерам.

Джо Байден виступає у Вашингтоні, коментуючи дії Росії, зокрема її агресію щодо України.

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Заява Байдена щодо Росії: дивіться відео

Нагадаємо, 15 квітня Байден оголосив у США через дії Росії надзвичайну ситуацію у сфері нацбезпеки, а також підписав нові санкції проти Кремля.

Надзвичайна ситуація у США через Росію

За словами президента Сполучених Штатів, дії Росії становлять нетипову і надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці країни. У Білому домі додали, що американська влада вживає заходів, "щоб покласти на Росію відповідальність за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США".

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