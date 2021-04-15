За деградацію відносин доведеться розплатитись,– Росія відреагувала на санкції США
США 15 квітня ввели нові санкції проти Росії. Обмеження запровадили через втручання Москви у вибори президента Штатів. У МЗС Росії уже відреагували на рішення Вашингтона: викликали на килим американського посла та пообіцяли важку розмову.
Джерело:Интерфакс
Послу США у МЗС Росії пообіцяли "важку розмову". Про це повідомила представниця дипвідомства Марія Захарова.
До теми США ввели нові санкції проти Росії
У МЗС Росії назвали поведінку США "агресивною"
Про те, що саме скажуть дипломату, Захарова пообіцяла поділитись згодом на брифінгу. Також у МЗС Росії запевняють, реакція Кремля на дії Вашингтона буде "невідворотною".
Захарова охарактеризувала дії США, як агресивні, які отримають рішучу відповідь.
У Вашингтоні повинні усвідомити, що за деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися. Відповідальність за те, що відбувається, цілком лежить на США,
– сказала Захарова.
Головне про нові санкції США щодо Росії:
- Указ про введення санкцій президент Байден підписав 15 квітня.
- Санкції є відповіддю на "передбачувані неправомірні дії", зокрема злам SolarWinds і спробу зірвати вибори президента.
- США висилають 10 осіб з російської дипломатичної місії у Вашингтоні.
- Вони, кажуть у США, – представники російських спецслужб.
- США вводять санкції проти 32 російських фізичних осіб і організацій.
- Обмеження накладають на 6 російських технологічних компаній.
- З 14 червня 2021 року фінансовим установам США заборонено купувати при первинному розміщенні російські держоблігації.
Актуально США знову наклали санкції на "кухаря Путіна" Євгена Пригожина
Поділитися новиною