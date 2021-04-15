США 15 квітня ввели нові санкції проти Росії. Обмеження запровадили через втручання Москви у вибори президента Штатів. У МЗС Росії уже відреагували на рішення Вашингтона: викликали на килим американського посла та пообіцяли важку розмову.

Послу США у МЗС Росії пообіцяли "важку розмову". Про це повідомила представниця дипвідомства Марія Захарова.

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Про те, що саме скажуть дипломату, Захарова пообіцяла поділитись згодом на брифінгу. Також у МЗС Росії запевняють, реакція Кремля на дії Вашингтона буде "невідворотною".

Захарова охарактеризувала дії США, як агресивні, які отримають рішучу відповідь.

У Вашингтоні повинні усвідомити, що за деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися. Відповідальність за те, що відбувається, цілком лежить на США,

– сказала Захарова.

Головне про нові санкції США щодо Росії:

Указ про введення санкцій президент Байден підписав 15 квітня.

Санкції є відповіддю на "передбачувані неправомірні дії", зокрема злам SolarWinds і спробу зірвати вибори президента.

США висилають 10 осіб з російської дипломатичної місії у Вашингтоні.

Вони, кажуть у США, – представники російських спецслужб.

США вводять санкції проти 32 російських фізичних осіб і організацій.

Обмеження накладають на 6 російських технологічних компаній.

З 14 червня 2021 року фінансовим установам США заборонено купувати при первинному розміщенні російські держоблігації.

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