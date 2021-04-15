США 15 апреля ввели новые санкции против России. Ограничения ввели из-за вмешательства Москвы в выборы президента Штатов. В МИД России уже отреагировали на решение Вашингтона: вызвали на ковер американского посла и пообещали тяжелый разговор.

После США в МИД России пообещали "тяжелый разговор". Об этом сообщила представитель дипведомства Мария Захарова.

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О том, что именно скажут дипломату, Захарова пообещала поделиться позже на брифинге. Также в МИД России уверяют, реакция Кремля на действия Вашингтона будет "неотвратимой".

Захарова охарактеризовала действия США, как агрессивные, которые получат решительный ответ.

В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за то, что происходит, целиком лежит на США,

– сказала Захарова.

Главное о новых санкциях США в отношении России:

Указ о введении санкций президент Байден подписал 15 апреля.

Санкции являются ответом на "предполагаемые неправомерные действия", в частности взлом SolarWinds и попытку сорвать выборы президента.

США высылают 10 человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

Они, говорят в США – представители российских спецслужб.

США вводят санкции против 32 российских физических лиц и организаций.

Ограничения накладывают на 6 российских технологических компаний.

С 14 июня 2021 года финансовым учреждениям США запрещено покупать при первичном размещении российские гособлигации.

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Важно! В сообщении о введении санкций США вспомнили и об Украине. Вашингтон осудил эскалацию России на границе с Украиной и репрессии, к которым Россия прибегает в оккупированном Крыму.