За деградацию отношений придется расплатиться, – Россия отреагировала на санкции США
США 15 апреля ввели новые санкции против России. Ограничения ввели из-за вмешательства Москвы в выборы президента Штатов. В МИД России уже отреагировали на решение Вашингтона: вызвали на ковер американского посла и пообещали тяжелый разговор.
Источник:Интерфакс
После США в МИД России пообещали "тяжелый разговор". Об этом сообщила представитель дипведомства Мария Захарова.
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О том, что именно скажут дипломату, Захарова пообещала поделиться позже на брифинге. Также в МИД России уверяют, реакция Кремля на действия Вашингтона будет "неотвратимой".
Захарова охарактеризовала действия США, как агрессивные, которые получат решительный ответ.
В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за то, что происходит, целиком лежит на США,
– сказала Захарова.
Главное о новых санкциях США в отношении России:
- Указ о введении санкций президент Байден подписал 15 апреля.
- Санкции являются ответом на "предполагаемые неправомерные действия", в частности взлом SolarWinds и попытку сорвать выборы президента.
- США высылают 10 человек из российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
- Они, говорят в США – представители российских спецслужб.
- США вводят санкции против 32 российских физических лиц и организаций.
- Ограничения накладывают на 6 российских технологических компаний.
- С 14 июня 2021 года финансовым учреждениям США запрещено покупать при первичном размещении российские гособлигации.
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