Байден выступил с заявлением относительно России: видео
Джо Байден 15 апреля выступил с заявлением относительно России. Американский лидер прокомментировал действия Кремля, которые представляют угрозу Соединенным Штатам и их партнерам.
Источник:24 канал
Байден 15 апреля выступил со срочным обращением в отношении России, санкций против нее и агрессии Москвы в отношении Украины.
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Заявление Байдена относительно России: смотрите видео
Напомним, 15 апреля Байден объявил в США из-за действий России чрезвычайную ситуацию в сфере нацбезопасности, а также подписал новые санкции против Кремля.
Чрезвычайная ситуация в США из-за России
По словам президента Соединенных Штатов, действия России представляют нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике страны. В Белом доме добавили, что американские власти принимают меры, "чтобы возложить на Россию ответственность за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США".
Что известно о санкциях США против России
- 15 апреля Байден подписал новые санкции против России. Ограничения ввели против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 представителей российской дипломатической миссии.
- С 14 июня 2021 года финансовым учреждениям США будет запрещено покупать при первичном размещении российские гособлигации.
- В России отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало устроить ему "тяжелый разговор".
- В то же время НАТО и Евросоюз поддержали новые ограничения против Москвы.
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