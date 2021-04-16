Джо Байден 15 апреля выступил с заявлением относительно России. Американский лидер прокомментировал действия Кремля, которые представляют угрозу Соединенным Штатам и их партнерам.

Байден 15 апреля выступил со срочным обращением в отношении России, санкций против нее и агрессии Москвы в отношении Украины.

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Заявление Байдена относительно России: смотрите видео

Напомним, 15 апреля Байден объявил в США из-за действий России чрезвычайную ситуацию в сфере нацбезопасности, а также подписал новые санкции против Кремля.

Чрезвычайная ситуация в США из-за России

По словам президента Соединенных Штатов, действия России представляют нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике страны. В Белом доме добавили, что американские власти принимают меры, "чтобы возложить на Россию ответственность за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США".

Что известно о санкциях США против России