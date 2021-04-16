Байден виступив з терміновою заявою щодо Росії: про що говорив президент США
Джо Байден 15 квітня виступив із терміновою заявою щодо Росії. Президент США прокоментував санкції проти Москви, загострення агресії щодо України, а також втручання Кремля у вибори у Сполучених Штатах.
Джерело:24 канал
Своє звернення Байден розпочав зі слів, що і він, і Володимир Путін несуть відповідальність за відносини США та Росії.
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Що Байден говорив американцям
- Вплив на вибори у США
Байден нагадав, що ще під час передвиборчої кампанії він наголошував, що не дозволить нікому втручатися у вибори у Сполучених Штатах.
Я сказав, якщо будуть втручання у вибори, я реагуватиму відповідним чином,
– зазначив американський лідер.
Згодом почали надходити дані про дії у кіберпросторі, хакерські атаки. Байден розповів, що у січні зі словами привітання йому зателефонував Путін. "Я зазначив, що влада розглядатиме всі дані, аби визначити роль Росії у цьому процесі (втручань у вибори – 24 канал)", – додав політик.
Днями президент США нагадав Путіну, що відповідальність за втручання у вибори США буде.
- Санкції США проти Росії
Байден прокоментував і нові санкції проти Росії. Однак зазначив, що країна могла впровадити жорсткіші обмеження, але не хоче загострювати відносини з Москвою.
Але якщо Росія буде і надалі буде втручатися у справи США, будуть й інші санкції,
– заявив глава США.
- Пропозиція зустрічі з Путіним
Крім того, Байден розповів, що запропонував Путіну зустрітися на нейтральній території влітку 2021 року. Американський лідер переконаний, що США та Росія могли б провести стратегічний діалог. Зокрема, його темами стали б обмеження озброєнь і безпека.
Крім того, країни могли б разом протидіяти ядерній загрозі з боку Ірану та боротися з кліматичними змінами у світі.
- Ситуація в Україні
Також Байден наголосив, що США повністю підтримують Україну. Він звернув увагу на те, що настав час для деескалації на Донбасі, адже потрібно йти вперед.
Сполучені Штати зацікавлені у співпраці з Росією, однак на її агресію відповідатимуть відповідним чином.
Заява Байдена щодо Росії: дивіться відео
Нагадаємо, 15 квітня Байден оголосив у США через дії Росії надзвичайну ситуацію у сфері нацбезпеки, а також підписав нові санкції проти Кремля.
Через які дії Росії оголосили надзвичайну ситуацію
- намагання підірвати вільні та демократичні вибори у США і країнах-партнерах;
- кібератаки проти США і їхніх союзників;
- підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для нацбезпеки США,
- порушення принципів міжнародного права, зокрема поваги до територіальної цілісності держав.
За словами президента Сполучених Штатів, дії Росії становлять нетипову і надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці країни. У Білому домі додали, що американська влада вживає заходів, "аби покласти на Росію відповідальність за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США".
Що відомо про санкції США проти Росії
- 15 квітня Байден підписав нові санкції проти Росії. Обмеження запровадили проти 32 фізичних та юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Також з Вашингтона вислали 10 представників російської дипломатичної місії.
- З 14 червня 2021 року фінансовим установам США буде заборонено купувати при первинному розміщенні російські держоблігації.
- У Росії вже прокоментували американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла у США і пообіцяло влаштувати йому "важку розмову".
- Натомість НАТО та Євросоюз підтримали нові обмеження проти Москви.
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