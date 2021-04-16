Джо Байден 15 квітня виступив із терміновою заявою щодо Росії. Президент США прокоментував санкції проти Москви, загострення агресії щодо України, а також втручання Кремля у вибори у Сполучених Штатах.

Своє звернення Байден розпочав зі слів, що і він, і Володимир Путін несуть відповідальність за відносини США та Росії.

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Що Байден говорив американцям

Вплив на вибори у США

Байден нагадав, що ще під час передвиборчої кампанії він наголошував, що не дозволить нікому втручатися у вибори у Сполучених Штатах.

Я сказав, якщо будуть втручання у вибори, я реагуватиму відповідним чином,

– зазначив американський лідер.

Згодом почали надходити дані про дії у кіберпросторі, хакерські атаки. Байден розповів, що у січні зі словами привітання йому зателефонував Путін. "Я зазначив, що влада розглядатиме всі дані, аби визначити роль Росії у цьому процесі (втручань у вибори – 24 канал)", – додав політик.

Днями президент США нагадав Путіну, що відповідальність за втручання у вибори США буде.

Санкції США проти Росії

Байден прокоментував і нові санкції проти Росії. Однак зазначив, що країна могла впровадити жорсткіші обмеження, але не хоче загострювати відносини з Москвою.

Але якщо Росія буде і надалі буде втручатися у справи США, будуть й інші санкції,

– заявив глава США.

Пропозиція зустрічі з Путіним

Крім того, Байден розповів, що запропонував Путіну зустрітися на нейтральній території влітку 2021 року. Американський лідер переконаний, що США та Росія могли б провести стратегічний діалог. Зокрема, його темами стали б обмеження озброєнь і безпека.

Крім того, країни могли б разом протидіяти ядерній загрозі з боку Ірану та боротися з кліматичними змінами у світі.

Ситуація в Україні

Також Байден наголосив, що США повністю підтримують Україну. Він звернув увагу на те, що настав час для деескалації на Донбасі, адже потрібно йти вперед.

Сполучені Штати зацікавлені у співпраці з Росією, однак на її агресію відповідатимуть відповідним чином.

Заява Байдена щодо Росії: дивіться відео

Нагадаємо, 15 квітня Байден оголосив у США через дії Росії надзвичайну ситуацію у сфері нацбезпеки, а також підписав нові санкції проти Кремля.

Через які дії Росії оголосили надзвичайну ситуацію

намагання підірвати вільні та демократичні вибори у США і країнах-партнерах;

кібератаки проти США і їхніх союзників;

підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для нацбезпеки США,

порушення принципів міжнародного права, зокрема поваги до територіальної цілісності держав.

За словами президента Сполучених Штатів, дії Росії становлять нетипову і надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці країни. У Білому домі додали, що американська влада вживає заходів, "аби покласти на Росію відповідальність за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США".

Що відомо про санкції США проти Росії