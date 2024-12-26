Колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов в ефірі 24 Каналу зазначив, що адміністрація Байдена може здійснити низку кроків, які обмежать можливості Росії у військовій, нафтогазовій та енергетичній сферах. Ексміністр вважає, що Байден намагатиметься залишити своєму наступнику максимально жорстку санкційну спадщину, спрямовану проти "путінської економіки".

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"Сірий флот" у фокусі санкцій

Мілов підкреслив, що "тіньовий флот" і учасники енергетичного експорту раніше не потрапляли в поле зору санкційної політики.

Я переконаний, що Європа та США координують ці дії в рамках G7,

– заявив Мілов.

Він додав, що одних санкцій недостатньо – потрібна їх системна підтримка і продовження. Росіяни активно уникають обмежень, змінюючи юрисдикції, компанії та власників.

"Щоб ефективно контролювати тіньовий флот, санкцій має бути значно більше. Йдеться не про кілька десятків танкерів, а про сотні. Такі заходи повинні ухвалюватися регулярно, оскільки росіяни постійно адаптуються", – пояснив Мілов.

Чи продовжить санкції Трамп

На думку Мілова, важливо не лише те, чи встигне Байден запровадити нові санкції, а й те, чи продовжить їх адміністрація Дональда Трампа. Російські пропагандисти вже визнають, що санкції завдають значної шкоди.

Очевидно, що твердження про неефективність санкцій – це брехня. З приходом Трампа російська влада сподівалася на їх скасування. Проте я не думаю, що адміністрація Трампа просто так піде назустріч Путіну. Вони, найімовірніше, вимагатимуть поступок, наприклад, припинення вогню,

– пояснив Володимир Мілов.

Критичні для Росії банки

Мілов наголосив, що одним із найважливіших для Росії питань є повернення великих банків до системи SWIFT.

Експорт та імпорт Росії сильно постраждали через санкції. Великі банки, що забезпечують до 70% банківського сектору, відрізані від SWIFT. Натомість малі банки неспроможні замінити їх для великих транзакцій,

– пояснив Володимир Мілов.

Росія, за його словами, прагне точкового зняття санкцій з кількох великих банків, щоб вони могли відновити зв'язки із міжнародними партнерами, такі як Китай, Туреччина. Вони без SWIFTу не хочуть працювати з Росією, оскільки їхня банківська система теж орієнтована на західну.

"Вони усвідомлюють, що домогтися скасування всіх санкцій неможливо, тому можуть пропонувати компроміси, наприклад, виведення кількох банків з-під обмежень у відповідь на поступки", – підсумував Мілов.

Він також зазначив, що ситуація залишається непередбачуваною, і зараз варто дочекатися кроків Трампа після його вступу на посаду.