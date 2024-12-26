Бывший министр энергетики России и оппозиционер Владимир Милов в эфире 24 Канала отметил, что администрация Байдена может осуществить ряд шагов, которые ограничат возможности России в военной, нефтегазовой и энергетической сферах. Экс-министр считает, что Байден постарается оставить своему преемнику максимально жесткое санкционное наследие, направленное против "путинской экономики".

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"Серый флот" в фокусе санкций

Милов подчеркнул, что "теневой флот" и участники энергетического экспорта ранее не попадали в поле зрения санкционной политики.

Я убежден, что Европа и США координируют эти действия в рамках G7,

– заявил Милов.

Он добавил, что одних санкций недостаточно – нужна их системная поддержка и продолжение. Россияне активно избегают ограничений, меняя юрисдикции, компании и владельцев.

"Чтобы эффективно контролировать теневой флот, санкций должно быть значительно больше. Речь идет не о нескольких десятках танкеров, а о сотнях. Такие меры должны приниматься регулярно, поскольку россияне постоянно адаптируются", – объяснил Милов.

Продлит ли санкции Трамп

По мнению Милова, важно не только то, успеет ли Байден ввести новые санкции, но и то, продолжит ли их администрация Дональда Трампа. Российские пропагандисты уже признают, что санкции наносят значительный вред.

Очевидно, что утверждение о неэффективности санкций – это ложь. С приходом Трампа российские власти надеялись на их отмену. Однако я не думаю, что администрация Трампа просто так пойдет навстречу Путину. Они, скорее всего, будут требовать уступок, например, прекращения огня,

– объяснил Владимир Милов.

Критические для России банки

Милов отметил, что одним из важнейших для России вопросов является возвращение крупных банков в систему SWIFT.

Экспорт и импорт России сильно пострадали из-за санкций. Крупные банки, обеспечивающие до 70% банковского сектора, отрезаны от SWIFT. Зато малые банки не могут заменить их для крупных транзакций,

– пояснил Владимир Милов.

Россия, по его словам, стремится точечного снятия санкций с нескольких крупных банков, чтобы они могли восстановить связи с международными партнерами, такие как Китай, Турция. Они без SWIFTа не хотят работать с Россией, поскольку их банковская система тоже ориентирована на западную.

"Они осознают, что добиться отмены всех санкций невозможно, поэтому могут предлагать компромиссы, например, вывод нескольких банков из-под ограничений в ответ на уступки", – подытожил Милов.

Он также отметил, что ситуация остается непредсказуемой, и сейчас стоит дождаться шагов Трампа после его вступления в должность.