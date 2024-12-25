Прежде всего говорится об уничтожении российских военных на фронте и военных преступников на вражеской территории. Третий же метод, как объяснил 24 Каналу политтехнолог Михаил Шейтельман, зависит от цивилизованного мира.

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Почему сценарий развала СССР не подходит России

По словам Шейтельмана, падение экономики – долгий процесс, который достаточно резко и неожиданно приводит к восстанию народных масс, но не по плану. Не будет такого, мол, "мы стали хуже жить на 3%, сбросим Путина". Необходимо, чтобы повторился 1917 год, когда в Петербурге закончился хлеб. Только после этого может начаться революция.

Советский Союз развалился, в частности, после начала экономических проблем лишь через 10 лет. В 1979 году люди стояли в очередях за маслом, в 1981 году – за яйцами. Талоны же появились в 1989 году, а уже в 1991 году СССР распался.

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В случае России нужно спровоцировать сначала дефицит, дальше талоны и в конце концов коллапс. Что важно, Советский Союз не вел полномасштабную войну. В Афганистане потерял только 15 тысяч военных за 10 лет. В то же время россияне теряют такое же количество солдат за 2 недели.

Главное – давить на Россию, и это приведет к краху режима Путина. Добиться этого можно 3 способами:

военные, которые бьют врага на фронте;

спецподразделения, которые убивают "верхушки" Кремля;

санкции от международных партнеров.

Издание The Times пишет, что ликвидация Кириллова является положительным моментом, который создаст серьезное напряжение между Путиным и другими генералами и вообще трудности режиму,

– отметил Михаил Шейтельман.

Если сильно давить, свержение Путина произойдет через год. Если меньше – такое радостное событие произойдет аж через 10 лет.