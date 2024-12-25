Москва ждет "серьезных, конкретных предложений". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские проправительственные СМИ.

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Что назаявлял Лавров о мире в Украине

Сергей Лавров, министр иностранных дел России, дал интервью российской пропагандистской программе "60 минут". В нем прозвучали ряд заявлений о мирных переговорах по войне в Украине.

Лавров заявил, что Россия не питает иллюзий о легком достижении мира в Украине. Страна-агрессор не согласится на перемирие, ей нужны юридически обязывающие договоренности. Очевидно, речь идет не о выплате репараций Украине.

Россия, по словам Лаврова, не уходит от переговоров с Украиной, но ждет "серьезных, конкретных предложений". Предложения Путина не являются условиями начала мирного урегулирования.

Куда же без ядерных угроз. Лавров сказал, что Москва придерживается взглядов, что в ядерной войне нет победителей, но никому не советует "испытывать её терпение". Россия, мол, никогда не начинала дискуссий о том, можно ли использовать ядерное оружие.