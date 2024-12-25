Москва чекає "серйозних, конкретних пропозицій". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські проурядові ЗМІ.

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Що назаявляв Лавров про мир в Україні

Сергій Лавров, міністр закордонних справ Росії, дав інтерв'ю російські пропагандистській програмі "60 мінут". В ньому прозвучали низка заяв про мирні переговори щодо війни в Україні.

Лавров заявив, що Росія не має ілюзій про легке досягнення миру в Україні. Країна-агресор не погодиться на перемир'я, їй потрібні юридично зобов'язувальні домовленості. Вочевидь, мова йде не про виплату репарацій Україні.

Росія, за словами Лаврова, не йде від перемовин з Україною, але чекає "серйозних, конкретних пропозицій". Пропозиції Путіна не є умовами початку мирного врегулювання.

Куди ж без ядерних погроз. Лавров сказав, що Москва дотримується поглядів, що у ядерній війні немає переможців, але нікому не радить "випробовувати її терпіння". Росія, мовляв, ніколи не починала дискусій про те, чи можна використати ядерну зброю.