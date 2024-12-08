Політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман розповів 24 Каналу, що Лавров не сказав нічого нового. Усі тези раніше звучали від кремлівського диктатора та інших пропагандистів.

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Підсумок інтерв'ю

Ігор Ейдман зауважив, що після інтерв'ю Лаврова можна зробити висновок, що режим Владіміра Путіна демонструє, що він не готовий приймати ідею, яку транслює адміністрація Трампа, про припинення бойових дій на території України.

Лавров дає зрозуміти, що Росія вимагає для припинення війни, щоб США здали українські землі, зокрема і ту територію, яку окупанти не змогли захопити. Наприклад, Херсон,

– сказав він.

З інтерв'ю зрозуміло, що Кремль також вимагає, щоб Україна відмовилась від вступу в НАТО.

"Росія прагне напівкапітуляції України, проте на це ніхто не погодиться, адже у майбутньому це спричинило б повне загарбання Росією", – підкреслив політолог.

Він наголосив, що інтерв'ю Лаврова Карлсону демонструє відмову Росії зупинятись на просто заморожені бойових дій в Україні. Окупантам треба значно більше – спочатку захопити частину українських територій, щоб потім прийти за всією державою.

Цікаво! Політолог Олег Саакян пояснив, що інтерв'ю Сергєя Лаврова Такеру Карлсону відбулося з ініціативи Кремля. На його думку, Путін використав цю зустріч для створення несприятливих умов для планів української делегації, яка відвідувала США.