Також Лавров згадав про удар по Дніпру ракетою "Орешник", який здійснили окупанти 21 листопада. Найголовніше з заяв глави російського МЗС зібрав 24 Канал.

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Що Лавров наговорив в інтерв'ю Карлсону

Сєргєй Лавров заявив, що Росія "не хоче погіршувати ситуацію", і сподівається, що у США "серйозно сприйняли" удар "Орешником", який був сигналом. За його словам, цією атакою країна-терористка буцімто хотіла донести до Заходу, що "робитиме все, щоб захистити свої інтереси". Лавров додав, що в США нібито знали заздалегідь про застосування "Орешника" і не побачили в так званому "тестовому запуску" чогось справді небезпечного.

За давньою традицією, російський міністр також не втратив можливості поговорити про війну з Заходом та ядерну зброю.

Росія використовуватиме будь-які засоби, щоб відстояти свої законні інтереси і не дозволити Заходу завдати їй "стратегічної поразки",

– сказав Лавров.

Водночас, за його словами, Росія нібито не думає про війну зі США, яка "може мати ядерний характер". Лавров вирішив не згадувати про всі попередні погрози, до яких регулярно вдавалася Росія та наголосив, що, за їхньою воєнною доктриною, найголовніше – уникнути ядерної війни. Він додав, що Росія та США офіційно не воюють, а війна в Україні є гібридною.

На цьому глава МЗС Росії не зупинився та заявив, що Росія нібито "не має наміру знищувати український народ", адже українці – це "брати та сестри російському народу".

За словами Лаврова, ключовим принципом для закінчення війни є позаблоковий статус України – "жодного НАТО, військових баз та навчань з іноземними найманцями". Крім цього Заходу нібито "доведеться враховувати реалії на землі для угоди щодо України".

Ще однією темою в інтерв'ю Лаврова стали санкції проти Росії. Зокрема він заявив, що "чим більше ми живемо в умовах санкцій, тим більше розуміємо, що краще розраховувати на себе та розробляти механізми співпраці з дружніми країнами". Про які саме країни йдеться та як конкретно вони зараз "співпрацюють" Лавров вирішив не казати.