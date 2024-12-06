Также Лавров вспомнил об ударе по Днепру ракетой "Орешник", который совершили оккупанты 21 ноября. Самое главное из заявлений главы российского МИД собрал 24 Канал.

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Что Лавров наговорил в интервью Карлсону

Сергей Лавров заявил, что Россия "не хочет ухудшать ситуацию", и надеется, что в США "серьезно восприняли" удар "Орешником", который был сигналом. По его словам, этой атакой страна-террористка якобы хотела донести до Запада, что "будет делать все, чтобы защитить свои интересы". Лавров добавил, что в США якобы знали заранее о применении "Орешника" и не увидели в так называемом "тестовом запуске" чего-то действительно опасного.

По давней традиции, российский министр также не упустил возможности поговорить о войне с Западом и ядерном оружии.

Россия будет использовать любые средства, чтобы отстоять свои законные интересы и не позволить Западу нанести ей "стратегическое поражение",

– сказал Лавров.

В то же время, по его словам, Россия якобы не думает о войне с США, которая "может иметь ядерный характер". Лавров решил не вспоминать обо всех предыдущих угрозах, к которым регулярно прибегала Россия и отметил, что, по их военной доктрине, самое главное – избежать ядерной войны. Он добавил, что Россия и США официально не воюют, а война в Украине является гибридной.

На этом глава МИД России не остановился и заявил, что Россия якобы "не намерена уничтожать украинский народ", ведь украинцы – это "братья и сестры российскому народу".

По словам Лаврова, ключевым принципом для окончания войны является внеблоковый статус Украины – "никакого НАТО, военных баз и учений с иностранными наемниками". Кроме этого Западу якобы "придется учитывать реалии на земле для соглашения по Украине".

Еще одной темой в интервью Лаврова стали санкции против России. В частности он заявил, что "чем больше мы живем в условиях санкций, тем больше понимаем, что лучше рассчитывать на себя и разрабатывать механизмы сотрудничества с дружественными странами". О каких именно странах идет речь и как конкретно они сейчас "сотрудничают" Лавров решил не говорить.