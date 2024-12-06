Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Лавров снова выразил абсурдные требования по переговорам

Так, Сергей Лавров в интервью назвал ключевые условия, на которые может согласиться Россия для завершения войны против Украины:

Никакого вступления Украины в НАТО.

Никаких военных баз в Украине (речь идет о "недружественных" странах к России)

Никаких военных учений на украинской земле с участием иностранных войск.

Также глава МИД России снова запустил пластинку о "реалиях на земле" во время урегулирования войны в Украине. Лавров апеллировал аннексией четырех украинских областей, которые россияне незаконно вписали в собственную конституцию.

Сергей Лавров также сказал, что было бы для России сигналом о желании Украины проводить переговоры. По словам, министра иностранных дел России, речь идет о публичной отмене указа Зеленского о запрете любых переговоров с Путиным.

К слову, на недавней встрече Совета министров ОБСЕ госсекретарь США Энтони Блинкен после выступления Сергея Лаврова озвучил несколько важных комментариев.

Суверенное право Украины и украинского народа делать свой собственный выбор относительно будущего, а не позволять, чтобы этот выбор делался в Москве и под ее руководством,

– сказал он.

И добавил, что Лавров "умело топит слушателей в цунами дезинформации", но на самом деле лишь прикрывает одно – "имперский проект господина Путина стереть Украину с карты".