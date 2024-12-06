Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Лавров знову висловив абсурдні вимоги щодо переговорів

Так, Сергєй Лавров в інтерв'ю назвав ключові умови, на які може погодитися Росія для завершення війни проти України:

Жодного вступу України до НАТО.

Жодних військових баз в Україні (йдеться про "недружні" країни до Росії)

Жодних військових навчань на українській землі за участю іноземних військ.

Також глава МЗС Росії знову запустив платівку про "реалії на землі" під час врегулювання війни в Україні. Лавров апелював анексією чотирьох українських областей, які росіяни незаконно вписали у власну конституцію.

Сергєй Лавров також сказав, що було б для Росії сигналом про бажання України проводити перемовини. За словами, міністр закордонних справ Росії, йдеться про публічне скасування указу Зеленського про заборону будь-яких переговорів із Путіним.

До слова, на нещодавній зустрічі Ради міністрів ОБСЄ держсекретар США Ентоні Блінкен після виступу Сергія Лаврова озвучив кілька важливих коментарів.

Суверенне право України й українського народу робити свій власний вибір щодо майбутнього, а не дозволяти, щоб цей вибір робився в Москві та під її керівництвом,

– сказав він.

І додав, що Лавров "уміло топить слухачів у цунамі дезінформації", але насправді лише прикриває одне – "імперський проєкт пана Путіна стерти Україну з карти".