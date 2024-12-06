Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Лавров знову висловив абсурдні вимоги щодо переговорів
Так, Сергєй Лавров в інтерв'ю назвав ключові умови, на які може погодитися Росія для завершення війни проти України:
- Жодного вступу України до НАТО.
- Жодних військових баз в Україні (йдеться про "недружні" країни до Росії)
- Жодних військових навчань на українській землі за участю іноземних військ.
Також глава МЗС Росії знову запустив платівку про "реалії на землі" під час врегулювання війни в Україні. Лавров апелював анексією чотирьох українських областей, які росіяни незаконно вписали у власну конституцію.
Сергєй Лавров також сказав, що було б для Росії сигналом про бажання України проводити перемовини. За словами, міністр закордонних справ Росії, йдеться про публічне скасування указу Зеленського про заборону будь-яких переговорів із Путіним.
До слова, на нещодавній зустрічі Ради міністрів ОБСЄ держсекретар США Ентоні Блінкен після виступу Сергія Лаврова озвучив кілька важливих коментарів.
Суверенне право України й українського народу робити свій власний вибір щодо майбутнього, а не дозволяти, щоб цей вибір робився в Москві та під її керівництвом,
– сказав він.
І додав, що Лавров "уміло топить слухачів у цунамі дезінформації", але насправді лише прикриває одне – "імперський проєкт пана Путіна стерти Україну з карти".