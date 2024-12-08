Однак росіяни припустились великої помилки щодо Трампа, за що він може жорстко помститись. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман.

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Може зіграти з росіянами злий жарт

Ігор Ейдман зазначив, що Росія обрала неправильний тон спілкування з командою Трампа. Російські чиновники відверто критикують його "мирний план", деякі з них висловлюються досить різко. Також вони намагаються диктувати республіканцю свої умови.

Найімовірніше, Трампу це вкрай не подобається. Тому окупанти у такий спосіб можуть втратити шанс на комунікацію зі Штатами, що дуже добре для України.

Те, що росіяни обрали неправильний тон для розмов з Трампом, може зіграти з ними злий жарт. Тому що у якийсь момент, зрозумівши, що вони не йдуть на реалізацію його плану, Трамп може образитись та почати дуже жорстоко мстити. Він досить злопам'ятний,

– вважає політолог.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що росіяни намагаються "роздути" загрозу Запорізькій та Херсонській областям, виставити це як умову. У такий спосіб країна-терористка хоче, щоб на Заході, зокрема, у США, повірили у серйозність намірів. Відповідні заяви зробив міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров в інтерв'ю Такеру Карлсону.