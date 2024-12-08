Однако россияне допустили большую ошибку относительно Трампа, за что он может жестко отомстить. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман.

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Может сыграть с россиянами злую шутку

Игорь Эйдман отметил, что Россия выбрала неправильный тон общения с командой Трампа. Российские чиновники откровенно критикуют его "мирный план", некоторые из них высказываются довольно резко. Также они пытаются диктовать республиканцу свои условия.

Скорее всего, Трампу это крайне не нравится. Поэтому оккупанты таким образом могут потерять шанс на коммуникацию со Штатами, что очень хорошо для Украины.

То, что россияне выбрали неправильный тон для разговоров с Трампом, может сыграть с ними злую шутку. Потому что в какой-то момент, поняв, что они не идут на реализацию его плана, Трамп может обидеться и начать очень жестоко мстить. Он достаточно злопамятный,

– считает политолог.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что россияне пытаются "раздуть" угрозу Запорожской и Херсонской областям, выставить это как условие. Таким образом страна-террористка хочет, чтобы на Западе, в частности, в США, поверили в серьезность намерений. Соответствующие заявления сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону.