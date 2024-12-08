Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман рассказал 24 Каналу, что Лавров не сказал ничего нового. Все тезисы ранее звучали от кремлевского диктатора и других пропагандистов.

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Итог интервью

Игорь Эйдман отметил, что после интервью Лаврова можно сделать вывод, что режим Владимира Путина демонстрирует, что он не готов принимать идею, которую транслирует администрация Трампа, о прекращении боевых действий на территории Украины.

Лавров дает понять, что Россия требует для прекращения войны, чтобы США сдали украинские земли, в том числе и ту территорию, которую оккупанты не смогли захватить. Например, Херсон,

– сказал он.

Из интервью понятно, что Кремль также требует, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО.

"Россия стремится к полукапитуляции Украины, однако на это никто не согласится, ведь в будущем это повлекло бы полное захвата Россией", – подчеркнул политолог.

Он отметил, что интервью Лаврова Карлсону что интервью Лаврова демонстрирует отказ России останавливаться на просто замороженные боевых действий в Украине. Оккупантам надо гораздо больше – сначала захватить часть украинских территорий, чтобы потом прийти за всем государством.

Интересно! Политолог Олег Саакян объяснил, что интервью Сергея Лаврова Такеру Карлсону состоялось по инициативе Кремля. По его мнению, Путин использовал эту встречу для создания неблагоприятных условий для планов украинской делегации, которая посещала США.