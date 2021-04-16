Президент США Джо Байден несколько раз говорил с хозяином Кремля Владимиром Путиным. Во время всех разговоров он дал ему четко понять: Вашингтон будет реагировать на любое вмешательство Кремля в американские внутренние дела.

Об этом Байден заявил во время пресс-конференции 15 апреля. По словам главы Белого дома, США не могут позволить иностранным государствам нарушать их демократический процесс.

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О чем говорится

Байден, в частности, вспомнил свою предвыборную кампанию. Тогда он отмечал: если станет президентом, будет реагировать на все попытки повлиять на американские выборы.

"Выборы – вещь священная в каждой стране. Речь идет прежде всего о проявлении суверенитета и воле американского народа. Поэтому мы не можем позволить иностранным государствам нарушать наш демократический процесс. И я сказал: если будет вмешательство в наши выборы, я буду реагировать соответствующим образом ", – отметил президент США.

Он добавил, что уже во время его президентства Вашингтон все больше и больше узнавал о действиях в киберпространстве и вмешательствах. Также выяснили, кто проводил эти хакерские действия.

По словам Байдена, во время первого разговора с Путиным в январе он заявил, что его администрация внимательно будет рассматривать имеющиеся данные . Для того, что определить роль России в этом процессе и каковым будет их ответ.

Когда недавно мы снова поговорили с ним, я сказал ему, что мы вскоре отреагируем соответствующим образом. Дело в том, что мы пришли к выводу о вмешательстве Кремля в наши выборы. Учитывая действия России против наших интересов я принял несколько шагов. Говорится, в частности, о санкциях,

– отметил политик.

Он уточнил, что дал понять президенту Путину: США могли бы пойти дальше. Но решил этого не делать.

"Мое решение – должен быть пропорциональный ответ. США не заинтересованы в эскалации конфликта с Россией. Мы хотели бы, что у нас были стабильные и предсказуемые отношения. Но если Россия продолжит вмешиваться в нашу демократию, я готов реагировать соответствующим образом и дальше. Как президент США я обязан это делать" , – подытожил Байден.

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Что этому предшествовало

15 апреля Байден подписал новые санкции против России. Ограничение ввели против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.

В тот же день Байден заявил, что действия России представляют нетипичную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Из-за этого глава Белого дома объявил чрезвычайную ситуацию в сфере нацбезопасности.

В то же время в Белом доме заявили, что американские власти принимает меры, "чтобы положить на Россию ответственность за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США".

Об каких действиях России говорится