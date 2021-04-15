Россия перекрывает Азов от украинских кораблей: реакция МИД Украины
Россия объявила о закрытии к октябрю 2021 года части акваторий Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран. В Министерстве иностранных дел Украины назвали это нарушением суверенных прав нашего государства.
Источник:24 канал
Россия с 19 апреля закрывает акватории в направлении Керченского пролива. Мотивируют такое решение "военными учениями".
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Реакция МИД Украины на действия России
Это очередная попытка нарушения норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства. Ведь именно Украина наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря,
– заявили в министерстве.
Там добавили, что Россия грубо нарушает права на свободу судоходства, которые гарантированы Конвенцией ООН по морскому праву. Согласно документу, Москва не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море.
Россия усиливает эскалацию
В МИД подчеркнули, что помимо наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше, Россия пошла на усиление эскалации в море.
"Она перебрасывает военные корабли сиз Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе. Также, несмотря на отсутствие правовых оснований, решила закрыть эту акваторию для военных кораблей других государств, в частности Украины", – пояснили в ведомстве.
Там отметили, что поведение России указывает на отсутствие намерений отказаться от продолжения агрессии против Украины с использованием военных и гибридных методов.
МИД Украины выразил решительный протест в связи с этими действиями России и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря,
– говорится в сообщении.
Ведомство призвало международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на Россию, чтобы отменить решение о закрытии акватории и прекратить эскалацию в Азово-Черноморском регионе.
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