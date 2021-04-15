Россия объявила о закрытии к октябрю 2021 года части акваторий Черного моря для военных кораблей и государственных судов других стран. В Министерстве иностранных дел Украины назвали это нарушением суверенных прав нашего государства.

Россия с 19 апреля закрывает акватории в направлении Керченского пролива. Мотивируют такое решение "военными учениями".

Важно Корабли ФСБ России устроили ночные провокации против украинских военных судов

Реакция МИД Украины на действия России

Это очередная попытка нарушения норм и принципов международного права узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства. Ведь именно Украина наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря,

– заявили в министерстве.

Там добавили, что Россия грубо нарушает права на свободу судоходства, которые гарантированы Конвенцией ООН по морскому праву. Согласно документу, Москва не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к портам в Азовском море.

Россия усиливает эскалацию

В МИД подчеркнули, что помимо наращивания своего военного присутствия вдоль границы с Украиной на суше, Россия пошла на усиление эскалации в море.

"Она перебрасывает военные корабли сиз Каспийского моря и усиливает свой военный потенциал в Азово-Черноморском регионе. Также, несмотря на отсутствие правовых оснований, решила закрыть эту акваторию для военных кораблей других государств, в частности Украины", – пояснили в ведомстве.

Там отметили, что поведение России указывает на отсутствие намерений отказаться от продолжения агрессии против Украины с использованием военных и гибридных методов.

МИД Украины выразил решительный протест в связи с этими действиями России и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии отдельных акваторий Черного моря,

– говорится в сообщении.

Ведомство призвало международных партнеров усилить политико-дипломатическое давление на Россию, чтобы отменить решение о закрытии акватории и прекратить эскалацию в Азово-Черноморском регионе.

Обратите внимание! США планировали отправить свои боевые корабли в Черное море из-за российской агрессии против Украины. Однако, по данным СМИ , Вашингтон внезапно отменил соответствующий запрос. Это произошло якобы после того, как президент США Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться на нейтральной территории.