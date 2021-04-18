Глава МИД Дмитрий Кулеба 19 апреля примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам. Приглашение украинскому министру поступило от высокого представителя Евросоюза Жозепа Борреля.

На встрече будет главный дипломат ЕС и 27 глав МИД стран сообщества. В повестке дня – обострение ситуации безопасности на временно оккупированных территориях Украины.

Актуально Наедине с Путиным не оставят: Кулеба рассказал, как Запад готов поддержать Украину

Также дипломаты обсудят стягивание российских войск к границе Украины. Кулеба проинформирует о практических шагах, которых Киев ждет от украинских партнеров.

Важно! Совет ЕС по иностранным делам является высшим органом Евросоюза. Он принимает совместные практические решения и формирует объединенную позицию государств-членов по внешнеполитическим и вопросам безопасности.

Украина ранее провела срочные консультации с НАТО

Отметим, что ранее из-за российской эскалации Украина созвала срочные консультации с НАТО. После заседания комиссии Украина – НАТО государства-члены выразили поддержку Киеву.

Что известно об эскалации возле украинской границы? О стягивании войск России сообщил главнокомандующий ВСУ О стягивании войск России сообщил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. По данным разведки Минобороны, количество российских военных может достичь 110 тысяч. Россия объясняет передислокацию войск боевыми учениями.



Расположение войск России возле границы Украины / Инфографика 24 канала