Глава Дмитро Кулеба 19 квітня візьме участь у онлайн-засіданні Ради ЄС у закордонних справах. Запрошення українському міністрові надійшло від високого представника Євросоюзу Жозепа Борреля.

На зустрічі буде головний дипломат ЄС та 27 глава МЗС країн євроспільноти. У порядку денному – загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України.

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Також дипломати обговорять стягнення російських військ до кордону України. Кулеба проінформує про практичні кроки, яких Київ чекає від українських партнерів.

Важливо! Рада ЄС у закордонних справах є найвищим органом Євросоюзу. Вона ухвалює спільні практичні рішення та формує об’єднану позицію держав-членів із зовнішньополітичних і безпекових питань.

Україна раніше провела термінові консультації з НАТО

Зазначимо, що раніше через російську ескалацію Україна скликала термінові консультації з НАТО. Після засідання комісії Україна – НАТО держави-члени висловили підтримку Києву.

Що відомо про ескалацію біля українського кордону? Про стягнення військ Росії повідомив головнокомандувач ЗСУ Про стягнення військ Росії повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак . За даними розвідки Міноборони, кількість російських військових може сягнути 110 тисяч . Росія пояснює передислокацію військ бойовими навчаннями.

Розташування військ Росії біля кордону України / Інфографіка 24 каналу