Наедине с Путиным не оставят: Кулеба рассказал, как Запад готов поддержать Украину
Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит конкретную военно-техническую помощь от своих партнеров, если масштабные боевые действия в результате агрессии России возобновятся.
Источник:24 канал
Министр иностранных дел отметил, что союзники предоставят оружие, разведывательные данные и технологии, которые укрепят нашу способность защищаться. Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" 15 апреля.
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В случае, если, не дай Бог, активные, масштабные боевые действия возобновятся, мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров, которая существенно укрепит обороноспособность Украины и поможет нам отбить наступление агрессора,
– сказал дипломат.
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что сейчас Украина ведет переговоры с партнерами обо всем спектре военной помощи, которая может быть оказана. По его словам, нет никаких ограничений или табуированных тем по этому поводу.
"Я в Брюсселе, например, четко перечислил то, что мы ожидаем как можно скорее, то, что есть супер неотложными потребностями", – отметил глава МИД.
Он также добавил, что Украина во время контактов с западными партнерами уже подняла вопрос о расширении тренировочных миссий. Они дополнительно и еще масштабнее должны поспособствовать подготовке ВСУ.
Несколько недель назад Россия начала активно стягивать свои войска и технику к границам Украины и на территорию оккупированного Крыма. Украинская разведка предупредила, что к 20 апреля их численность может достичь 110 тысяч единиц личного состава.
Расположение российских войск вблизи границы / Инфографика 24 канала
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