Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит конкретную военно-техническую помощь от своих партнеров, если масштабные боевые действия в результате агрессии России возобновятся.

Министр иностранных дел отметил, что союзники предоставят оружие, разведывательные данные и технологии, которые укрепят нашу способность защищаться. Об этом он сообщил в эфире программы "Право на власть" 15 апреля.

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В случае, если, не дай Бог, активные, масштабные боевые действия возобновятся, мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров, которая существенно укрепит обороноспособность Украины и поможет нам отбить наступление агрессора,

– сказал дипломат.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что сейчас Украина ведет переговоры с партнерами обо всем спектре военной помощи, которая может быть оказана. По его словам, нет никаких ограничений или табуированных тем по этому поводу.

"Я в Брюсселе, например, четко перечислил то, что мы ожидаем как можно скорее, то, что есть супер неотложными потребностями", – отметил глава МИД.

Он также добавил, что Украина во время контактов с западными партнерами уже подняла вопрос о расширении тренировочных миссий. Они дополнительно и еще масштабнее должны поспособствовать подготовке ВСУ.

Обратите внимание! Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что введение чрезвычайного положения в США дает возможность президенту Джо Байдену отправить американские войска в Украину.

Несколько недель назад Россия начала активно стягивать свои войска и технику к границам Украины и на территорию оккупированного Крыма. Украинская разведка предупредила, что к 20 апреля их численность может достичь 110 тысяч единиц личного состава.

Расположение российских войск вблизи границы / Инфографика 24 канала