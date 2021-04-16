Ситуация в отдельных регионах Донецкой и Луганской областей остается довольно напряженной, Россия постоянно наращивает количество военных возле украинской границы. Сможет ли НАТО оказать Украине помощь, если Россия решится на новое наступление, и о какой помощи может идти речь – читайте в материале.

На линии разграничения ежедневно продолжаются столкновения между украинскими войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами. Североатлантический альянс такая ситуация беспокоит и союзники все громче выражают это беспокойство.

Также обратите внимание Хотят создать другую реальность, – Данилов обвинил Россию в информационном терроризме

Смогут ли в НАТО реально помочь Украине в случае эскалации боевых действий – в нашем материале.

Как складываются отношения Украины с НАТО?

Динамично. Особенно – последние несколько лет.

В 2020 году Украина попала в своеобразный клуб избранных, получив от НАТО статус партнера с расширенными возможностями. Кроме Украины такой статус имеют только пять стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.

Этот статус должен усилить оперативную совместимость войск стран-участниц с силами НАТО. Логика проста: чем выше совместимость, тем эффективнее участие страны в миссиях и операциях Альянса. Кроме того, страны-партнеры получают ряд преимуществ – регулярные политические консультации по вопросам безопасности, доступ к данным разведки, расширенный доступ к учениям и обмену информацией, сотрудничество во времена кризисов.

Чем НАТО помогает Украине?

Инвестициями ресурсов.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отчитываясь об итогах 2020 года, рассказал, что НАТО в прошлом году инвестировало в 16 различных программ в рамках Комплексного пакета помощи Украине.

Важно Все члены НАТО выразили обеспокоенность, – Блинкен о поддержке Украины

Среди прочего, это были инвестиции в:

тренировку военных;

поддержку реформ оборонного и сектора безопасности;

помощь украинцам при разработке Стратегии национальной безопасности;

помощь при разработке законодательства относительно разведывательной деятельности;

в создание и развитие нового Министерства по вопросам ветеранов.

Кроме того, по словам Столтенберга, в регионе Черного моря союзники выделили свои войска и оборудование для поддержки военного присутствия на земле, в море и в воздухе.

Также, в 2020 году НАТО активизировало сотрудничество по вопросам воздушной подготовки и контроля в воздухе и увеличило присутствие военно-морских сил стран-членов НАТО в Черном море.

Кроме того, действует большой пакет трастовых фондов, которые работают в различных отраслях со стороны альянса с украинскими структурами.

Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников в свое время объяснял, что трастовые фонды направлены на то, чтобы помочь Украине справиться с наиболее острыми потребностями.

Система трастовых фондов основана на добровольных взносах. Они открыты как странам-членам НАТО и странам-партнерам. В случае Украины трастовые фонды поддержали 34 страны. Несколько партнеров тоже сделали взносы в эти программы,

– сказал Винников.

Действующие проекты трастовых фондов НАТО в Украине:

по совершенствованию системы командования, управления, связи и обмена информацией;

Трастовые фонды НАТО в Украине / Инфографика Центр международной безопасности и партнерства

по созданию системы смены военной карьеры на профессиональную гражданскую;

реформированию системы логистики и стандартизации ВСУ;

Трастовые фонды НАТО в Украине / Инфографика Центр международной безопасности и партнерства

по утилизации в Украине легких вооружений, стрелкового оружия, обычных боеприпасов и противопехотных мин типа ПФМ-1;

Трастовые фонды НАТО в Украине / Инфографика Центр международной безопасности и партнерства

по разминированию и противодействию самодельным взрывным устройствам;

по киберзащите;

по медицинской реабилитации (протезированию) военнослужащих;

Трастовые фонды НАТО в Украине / инфографика Центр международной безопасности и партнерства

по безопасному перезахоронению радиоактивных источников.

Также отметим, что в отчете НАТО об итогах 2020 года указано, что Альянс остается непоколебимым в поддержке украинского суверенитета и территориальной целостности. Это означает, что все риски, которые Украине несет концентрация российской армии на границе, в НАТО прекрасно видят и осознают.

Поможет ли НАТО Украине в случае нападения России?

Даже если помощь будет, она не будет такой, как нам бы хотелось. И ждать ее придется долго.

НАТО – это огромная бюрократическая машина. И как в любой бюрократической машине все решения там долго дискутируются и медленно принимаются.

"В НАТО все соглашается консенсусом. Консенсус – это долго и, как правило, они находят наименьший общий знаменатель. Поэтому в плане материальной помощи НАТО нам что-то будет давать очень долго и это будет не совсем то, чего бы нам хотелось. В этом плане нам гораздо лучше работать на двусторонней основе с отдельными странами. Например, из США. Американцам не нужно для своих односторонних действий согласовывать их в рамках НАТО", – поясняет 24 каналу военно-политический эксперт Николай Белесков.

По его словам, основное желание Украины – материально-техническая помощь: системы поражения, системы связи, системы разведки. Однако это не та помощь, которую можно получить именно от Альянса. Эффективнее договариваться с отдельными странами.

"По системам связи НАТО еще оказывают какую-то помощь – там есть отдельный трастовый фонд. А вот системы поражения мы от них не получали. В конце концов, НАТО их не имеет, в этом направлении это все равно будет помощь отдельных стран. Поэтому, в плане летальной оборонной помощи – это исключительно двусторонняя основа. Это гораздо быстрее и о ней можно реально договориться", – объясняет эксперт.

Конечно, нам нужна любая помощь. Но о летальной помощи нужно договариваться с отдельными странами,

– подчеркивает он.

На вопрос, действительно ли, как считают отдельные политологи, НАТО вступится за Украину в случае полномасштабного наступления России отвечает, что даже если Альянс и будет иметь такое желание, то Вооруженным силам Украины придется выиграть определенное время, чтобы реакция состоялась и решение о помощи было принято.

Также советуем Не дождетесь, мы не боимся, – Кулеба России

"Даже если представить гипотетическую ситуацию, что НАТО будет готово предоставить нам противотанковые комплексы, то только на принятие этого решения уйдет не менее недели. Потом эти комплексы надо загрузить, перевезти, разгрузить. После этого желательно научить наших бойцов стрелять из этих комплексов. То есть моментальной помощи не будет", – говорит Белесков.

При этом эксперт напоминает, что Украина не имеет формальных союзников, поэтому никто нам ничем не обязан.

Конечно, нужно выстраивать отношения и пытаться сотрудничать с разными странами. Но строить политику исходя из того, что мы остаемся один на один с противником. Это – худший сценарий и опираться лучше на него,

– говорит он.

Может ли НАТО чем-то реально помочь Украине?

Может и уже помогает. Потому что материальная поддержка – это еще не все.

НАТО может дать Украине присутствие своих кораблей в Черном море в рамках постоянных военно-морских и противоминных групп. "Они есть в Средиземном море. Они время от времени к нам заходят, но нам бы хотелось больше", – объясняет Белесков.

НАТО может дать Украине присутствие их разведывательных платформ. "У них сейчас появились новые беспилотники глобальной разведки и это нам было бы интересно", – говорит эксперт.

Также обратите внимание Всеобщая мобилизация: могут ли ее ввести и что следует знать

НАТО может дать Украине данные разведки. "На самом деле, мы мало знаем о том, что происходит по ту сторону границы. У нас в этом плане возможностей гораздо меньше, чем у наших партнеров. А данные разведки очень важны. Если россияне будут понимать, что мы следим за их передвижениями, можем оценивать, делать выводы и принимать решения – это тоже может их сдержать. Потому что их желание – тихонько сконцентрировать группировку и, в случае чего, ударить и уничтожить одним ударом", – объясняет Белесков.