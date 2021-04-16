Ситуація в окремих регіонах Донецької та Луганської областей лишається доволі напруженою, Росія постійно нарощує кількість військових біля українського кордону. Чи зможе НАТО надати Україні допомогу, якщо Росія зважиться на новий наступ, та про яку допомогу може ітись – читайте у матеріалі.

На лінії розмежування щодня тривають сутички між українськими військами та підтримуваними Росією сепаратистами. Північноатлантичний альянс така ситуація непокоїть і союзники дедалі голосніше висловлюють це занепокоєння.

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Чи зможуть у НАТО реально допомогти Україні у разі ескалації бойових дій – у нашому матеріалі.

Як складаються стосунки України із НАТО?

Динамічно. Особливо – останні кілька років.

У 2020 році Україна потрапила до своєрідного клубу обраних, отримавши від НАТО статус партнера з розширеними можливостями. Крім України такий статус мають лише п'ять країн: Швеція, Фінляндія, Австралія, Грузія та Йорданія.

Цей статус має посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць з силами НАТО. Логіка проста: чим вища сумісність, тим ефективнішою є участь країни у місіях і операціях Альянсу. Крім того, країни-партнери отримують низку переваг – регулярні політичні консультації з безпекових питань, доступ до даних розвідки, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, співпраця у часи криз.

Чим НАТО допомагає Україні?

Інвестиціями ресурсів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, звітуючи про підсумки 2020 року, розповів, що НАТО торік інвестувало в 16 різних програм в рамках Комплексного пакету допомоги Україні.

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Серед іншого, це були інвестиції у:

тренування військових;

підтримку реформ оборонного та безпекового секторів;

допомогу українцям під час розробки стратегії національної безпеки;

допомогу під час розробки законодавства щодо розвідувальної діяльності;

у створення та розвиток нового Міністерства з питань ветеранів.

Крім того, за словами Столтенберга, у регіоні Чорного моря союзники виділили свої війська та обладнання для підтримки військової присутності на землі, в морі та в повітрі.

Також у 2020 році НАТО активізувало співпрацю з питань повітряної підготовки та контролю в повітрі та збільшило присутність військово-морських сил країн-членів НАТО в Чорному морі.

Окрім того, діє великий пакет трастових фондів, які працюють в різних галузях з боку альянсу з українськими структурами.

Глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков свого часу пояснював, що трастові фонди скеровані на те, щоб допомогти Україні впоратися з найбільш гострими потребами.

Система трастових фондів заснована на добровільних внесках. Вони відкриті як країнам-членам НАТО, так і країнам-партнерам. У випадку України трастові фонди підтримали 34 країни. Кілька партнерів теж зробили внески у ці програми,

– сказав Вінніков.

Діючі проєкти Трастових фондів НАТО в Україні:

з удосконалення системи командування, управління, зв’язку та обміну інформацією;

Трастові фонди НАТО в Україні / Інфографіка Центр міжнародної безпеки та партнерства

зі створення системи зміни військової кар’єри на професійну цивільну;

з реформування системи логістики і стандартизації ЗСУ;

Трастові фонди НАТО в Україні / Інфографіка Центр міжнародної безпеки та партнерства

з утилізації в Україні легких озброєнь, стрілецької зброї, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1;

Трастові фонди НАТО в Україні / Інфографіка Центр міжнародної безпеки та партнерства

з розмінування та протидії саморобним вибуховим пристроям;

з кіберзахисту;

з медичної реабілітації (протезування) військовослужбовців;

Трастові фонди НАТО в Україні / Інфографіка Центр міжнародної безпеки та партнерства

з безпечного перезахоронення радіоактивних джерел.

Також зазначимо, що у звіті НАТО про підсумки 2020 року вказано, що Альянс залишається непохитним у підтримці українського суверенітету та територіальної цілісності. Це означає, що всі ризики, які Україні несе концентрація російської армії на кордоні, у НАТО чудово бачать та усвідомлюють.

Чи допоможе НАТО Україні у разі нападу Росії?

Навіть якщо допомога буде, вона не буде такою, як нам би хотілось. І чекати на неї доведеться довго.

НАТО – це величезна бюрократична машина. І як у будь-якій бюрократичній машині всі рішення там довго дискутуються та повільно приймаються.

"У НАТО все погоджується консенсусом. Консенсус – це довго і, зазвичай, вони знаходять найменший спільний знаменник. Тому в плані матеріальної допомоги НАТО нам щось надаватиме дуже довго і це буде не зовсім те, чого би нам хотілось. У цьому плані нам набагато краще працювати на двосторонній основі із окремими країнами. Наприклад, із США. Американцям не потрібно для своїх односторонніх дій погоджувати їх в рамках НАТО", – пояснює 24 каналу військово-політичний експерт Микола Бєлєсков.

За його словами, основне бажання України – матеріально-технічна допомога: системи ураження, системи зв’язку, системи розвідки. Однак це не та допомога, яку можна отримати саме від Альянсу. Ефективніше домовлятись із окремими країнами.

"По системах зв’язку НАТО ще надають якусь допомогу – там є окремий трастовий фонд. А от системи ураження ми від них не отримували. Зрештою, НАТО їх не має, у цьому напрямку це все одно буде допомога окремих країн. Тому, в плані летальної оборонної допомоги – це виключно двостороння основа. Це набагато швидше і про неї можна реально домовитись", – пояснює експерт.

Звичайно, нам потрібна будь-яка допомога. Але про летальну допомогу потрібно домовлятись з окремими країнами, – підкреслює він.

На питання, чи дійсно, як вважають окремі політологи, НАТО вступиться за Україну у разі повномасштабного наступу Росії відповідає, що навіть якщо Альянс і матиме таке бажання, то Збройним силам України доведеться виграти певний час, щоб реакція відбулась і рішення про допомогу було прийняте.

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"Навіть якщо уявити гіпотетичну ситуацію, що НАТО буде готове надати нам протитанкові комплекси, то лише на прийняття цього рішення піде не менше тижня. Потім ці комплекси треба завантажити, перевезти, розвантажити. Після цього бажано навчити наших бійців стріляти із цих комплексів. Тобто моментальної допомоги не буде", – каже Блєсков.

При цьому експерт нагадує, що Україна не має формальних союзників тому ніхто нам нічим не зобов’язаний.

Звичайно, потрібно вибудовувати стосунки і намагатись співпрацювати із різними країнами. Але будувати політику потрібно виходячи із того, що ми лишаємось сам на сам із противником. Це – найгірший сценарій і спиратись краще на нього,

– каже він.

Чи може НАТО чимось реально допомогти Україні?

Може і вже допомагає. Тому що матеріальна підтримка – це ще не все.

НАТО може дати Україні присутність своїх кораблів у Чорному морі в рамках постійних військово-морських та протимінних груп. "Вони є у Середземному морі. Вони час від часу до нас заходять, але нам би хотілось більше", – пояснює Бєлєсков.

НАТО може дати Україні присутність їхніх розвідувальних платформ. "У них зараз з’явились нові безпілотники глобальної розвідки і це нам було би цікаво", – каже експерт.

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НАТО може дати Україні дані розвідки. "Насправді, ми мало знаємо про те, що відбувається по той бік кордону. У нас в цьому плані можливостей набагато менше, аніж у наших партнерів. А дані розвідки є дуже важливими. Якщо росіяни розумітимуть, що ми слідкуємо за їхніми пересуваннями, можемо оцінювати, робити висновки і примати рішення – це теж може їх стримати. Тому що їхнє бажання – тихенько сконцентрувати угруповання і, в разі чого, вдарити та знищити одним ударом", – пояснює Бєлєсков.