Не дочекаєтеся, ми не боїмося, – Кулеба Росії
Дмитро Кулеба переконаний, що треба збільшити кількість заяв від представників Євросоюзу щодо російської агресії проти України. Росія повинна отримати сигнал про болісні наслідки таких дій.
Джерело:24 канал
Україна не боїться Росії на тлі ескалації конфлікту на Донбасі. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на спільній пресконференції з міністрами Естонії, Латвії та Литви.
До теми Глави МЗС 3 держав терміново летять в Україну через загострення з Росією
Україні потрібна підтримка
Дипломат не сумнівається, що Естонія, Латвія, Литва завжди готові не тільки словом, але і конкретною справою підтримати Україну. Однак Кулеба звернуся до колег з проханням, щоб вони, як члени ЄС і НАТО, говорили з іншими членами організацій про необхідність практичної підтримки України.
За словами Кулеби, країни Балтії так само добре, як і Україна, знають, що таке бути об'єктом токсичної російської пропаганди. Однак навіть вони вражені тим рівнем дегуманізації українців і російської дезінформації, яка лунає останнім часом. Кулеба додав, що у російських ток-шоу та заявах чиновників звучать погрози та залякування.
Не дочекаєтеся, ми не боїмося,
– заявив Кулеба у відповідь Росії.
Приїзд міністрів країн Балтії: що відомо
- Міністри закордонних справ Естонії – Єва-Марія Лійметс, Латвії – Едгарс Рінкевичс та Литви – Габріелюс Ландсбергіс відвідали в Україну.
- Дипломати запевнили, що приїхали на тлі загострення ситуації на кордоні з Україною. Вони наголосили, що продовжують підтримувати суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.
- З цією метою балтійські партнери підтвердили готовність до спільних дій в ООН, ОБСЄ та в інших міжнародних організаціях.
Поділитися новиною