Дмитро Кулеба переконаний, що треба збільшити кількість заяв від представників Євросоюзу щодо російської агресії проти України. Росія повинна отримати сигнал про болісні наслідки таких дій.

Україна не боїться Росії на тлі ескалації конфлікту на Донбасі. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на спільній пресконференції з міністрами Естонії, Латвії та Литви.

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Україні потрібна підтримка

Дипломат не сумнівається, що Естонія, Латвія, Литва завжди готові не тільки словом, але і конкретною справою підтримати Україну. Однак Кулеба звернуся до колег з проханням, щоб вони, як члени ЄС і НАТО, говорили з іншими членами організацій про необхідність практичної підтримки України.

За словами Кулеби, країни Балтії так само добре, як і Україна, знають, що таке бути об'єктом токсичної російської пропаганди. Однак навіть вони вражені тим рівнем дегуманізації українців і російської дезінформації, яка лунає останнім часом. Кулеба додав, що у російських ток-шоу та заявах чиновників звучать погрози та залякування.

Не дочекаєтеся, ми не боїмося,

– заявив Кулеба у відповідь Росії.

Приїзд міністрів країн Балтії: що відомо

Міністри закордонних справ Естонії – Єва-Марія Лійметс, Латвії – Едгарс Рінкевичс та Литви – Габріелюс Ландсбергіс відвідали в Україну.

Дипломати запевнили, що приїхали на тлі загострення ситуації на кордоні з Україною. Вони наголосили, що продовжують підтримувати суверенітет та територіальну цілісність нашої держави.

З цією метою балтійські партнери підтвердили готовність до спільних дій в ООН, ОБСЄ та в інших міжнародних організаціях.

Зверніть увагу! Росія стягує війська до кордону з Україною та окупованого Криму. Українські розвідники попереджають, що агресор готує провокації, а у Міноборони не виключають ймовірність нападу з Криму.



Війська на кордоні / Інфографіка 24 каналу