Глави МЗС 3 держав терміново летять в Україну через загострення з Росією
Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви прилетять до України. Мета візиту – продемонструвати солідарність з Україною на тлі дестабілізуючих дій Росії.
Джерело:МЗС України
Міністри закордонних справ Естонії – Єва-Марія Лійметс, Латвії – Едгарс Рінкевичс та Литви – Габріелюс Ландсбергіс відвідають Україну 15 квітня. Міністри прийняли запрошення свого українського колеги Дмитра Кулеби.
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Причини візиту міністрів
Міністри приїдуть в Україну зі спільним робочим візитом. Мета візиту – продемонструвати солідарність з Україною на тлі дестабілізуючих дій Росії. У МЗС нагадують, що йдеться про:
- небезпечне нарощування військової присутності поблизу українських кордонів;
- суттєвого загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України;
- російську пропаганду.
Під час візиту Дмитро Кулеба та балтійські міністри планують обговорити:
- практичні кроки для підтримки суверенітету та територіальної цілісності України;
- зміцнення безпекової взаємодії;
- просування європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави.
Коротко про загострення ситуації
- У кінці березня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявивив, що Росія стягує армію до українських кордонів.
- Згодом повідомляли про те, що Росія стягує техніку до тимчасово окупованого Криму.
- Російські ЗМІ почали поширювати фейки про те, що Україна нібито почала наступ на ОРДЛО та про обставини смерті 5-річного хлопчика.
- 12 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що "ми готові до наступу".
- 13 квітня Таміла Тяшева повідомила, що російські військові в Криму перебувають у посиленій готовності.
- Про підтримку України заявили США, Туреччина, НАТО, ЄС. Детальніше про загострення ситуації читайте за посиланням.
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