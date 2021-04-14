Європейський парламент під час чергової сесії з 26 по 29 квітня обговорить питання посилення санкції щодо Росії через агресію проти України. Зокрема державу-окупанта можуть відключити від платіжної системи SWIFT.

Таким чином Європарламент перейде на новий рівень боротьби з Росією. Про це у коментарі ТСН повідомив депутат Європарламенту від Литви Андрюс Кубілюс.

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Зараз підіймається питання про те, що найближчим часом в Європарламенті під час чергової сесії може бути дискусія (про стягування російських військ до українських кордонів – 24 канал) з прийняттям спеціальної резолюції, де ми б висловилися як політики, як члени ЄП щодо тих інструментів, які ЄС і весь Захід міг би використовувати, щоб попередити Кремль і не дозволити йому піти на військові агресивні кроки,

– сказав він.

Литовець зазначив, що лідер партійної групи Європейської народної партії Манфред Вебер (представляє Християнських демократів Німеччини), яка є найбільшою в Європарламенті, особисто висловився, якщо агресивність Москви якось проявиться, то доведеться перейти вже на новий рівень санкцій, включаючи й відключення російської фінансової системи від SWIFT.

Андрюс Кубілюс наголосив, що деякі серйозні експерти називають це фінансовою "атомною бомбою" по відношенню до економіки Росії.

Що відомо про відключення Росії від SWIFT

У грудні 2020 року ЗМІ писали, що президент США Джо Байден розглядає можливість відключити Росію від систем SWIFT у рамках нових санкцій за масову хакерську атаку на американські урядові відомства.

Наприкінці березня міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росії "потрібно відходити" від використання міжнародних платіжних систем, які "контролює Захід", та переходити до розрахунків в альтернативних доларові валютах.

Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не заперечує, що Росію можуть відключити від системи SWIFT.