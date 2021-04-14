Європарламент обговорює відключення Росії від платіжної системи SWIFT
Європейський парламент під час чергової сесії з 26 по 29 квітня обговорить питання посилення санкції щодо Росії через агресію проти України. Зокрема державу-окупанта можуть відключити від платіжної системи SWIFT.
Джерело:ТСН.ua
Таким чином Європарламент перейде на новий рівень боротьби з Росією. Про це у коментарі ТСН повідомив депутат Європарламенту від Литви Андрюс Кубілюс.
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Зараз підіймається питання про те, що найближчим часом в Європарламенті під час чергової сесії може бути дискусія (про стягування російських військ до українських кордонів – 24 канал) з прийняттям спеціальної резолюції, де ми б висловилися як політики, як члени ЄП щодо тих інструментів, які ЄС і весь Захід міг би використовувати, щоб попередити Кремль і не дозволити йому піти на військові агресивні кроки,
– сказав він.
Литовець зазначив, що лідер партійної групи Європейської народної партії Манфред Вебер (представляє Християнських демократів Німеччини), яка є найбільшою в Європарламенті, особисто висловився, якщо агресивність Москви якось проявиться, то доведеться перейти вже на новий рівень санкцій, включаючи й відключення російської фінансової системи від SWIFT.
Андрюс Кубілюс наголосив, що деякі серйозні експерти називають це фінансовою "атомною бомбою" по відношенню до економіки Росії.
Що відомо про відключення Росії від SWIFT
- У грудні 2020 року ЗМІ писали, що президент США Джо Байден розглядає можливість відключити Росію від систем SWIFT у рамках нових санкцій за масову хакерську атаку на американські урядові відомства.
- Наприкінці березня міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росії "потрібно відходити" від використання міжнародних платіжних систем, які "контролює Захід", та переходити до розрахунків в альтернативних доларові валютах.
- Водночас прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков не заперечує, що Росію можуть відключити від системи SWIFT.
Що таке cистема SWIFTSWIFT – це міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів.
Вона об'єднує 11 тисяч фінансових інститутів з 200 країн світу, дозволяє швидко здійснювати банківські перекази між фіноператорами різних країн.
Російські фінустанови теж є учасниками SWIFT, відключення підприємств Росії від мережі може боляче вдарити по Кремлю.
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