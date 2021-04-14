Европейский парламент во время очередной сессии с 26 по 29 апреля обсудит вопрос усиления санкции в отношении России из-за агрессии против Украины. В частности государство-оккупанта могут отключить от платежной системы SWIFT.

Таким образом Европарламент перейдет на новый уровень борьбы с Россией. Об этом в комментарии ТСН сообщил депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс.

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Сейчас поднимается вопрос о том, что в ближайшее время в Европарламенте во время очередной сессии может быть дискуссия (о взимании российских войск возле украинских границ – 24 канал) с принятием специальной резолюции, где мы бы высказались как политики, как члены ЕП касательно тех инструментов, которые ЕС и весь Запад могли бы использовать, чтобы предупредить Кремль и не позволить ему пойти на военные агрессивные шаги,

– сказал он.

Литовец отметил, что лидер партийной группы Европейской народной партии Манфред Вебер (представляет Христианских демократов Германии), которая является крупнейшей в Европарламенте, лично высказался, что если агрессивность Москвы как-то проявится, то придется перейти уже на новый уровень санкций, включая отключение российской финансовой системы от SWIFT.

Андрюс Кубилюс отметил, что некоторые серьезные эксперты называют это финансовой "атомной бомбой" по отношению к экономике России.

Что известно об отключении России от SWIFT

В декабре 2020 года СМИ писали, что президент США Джо Байден рассматривает возможность отключить Россию от систем SWIFT в рамках новых санкций за массовую хакерскую атаку на американские правительственные ведомства.

В конце марта министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России "нужно отходить" от использования международных платежных систем, которые "контролирует Запад", и переходить к расчетам в альтернативных доллару валютах.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не отрицает, что Россию могут отключить от системы SWIFT.