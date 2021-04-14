Европарламент обсуждает отключение России от платежной системы SWIFT
Европейский парламент во время очередной сессии с 26 по 29 апреля обсудит вопрос усиления санкции в отношении России из-за агрессии против Украины. В частности государство-оккупанта могут отключить от платежной системы SWIFT.
Источник:ТСН.ua
Таким образом Европарламент перейдет на новый уровень борьбы с Россией. Об этом в комментарии ТСН сообщил депутат Европарламента от Литвы Андрюс Кубилюс.
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Сейчас поднимается вопрос о том, что в ближайшее время в Европарламенте во время очередной сессии может быть дискуссия (о взимании российских войск возле украинских границ – 24 канал) с принятием специальной резолюции, где мы бы высказались как политики, как члены ЕП касательно тех инструментов, которые ЕС и весь Запад могли бы использовать, чтобы предупредить Кремль и не позволить ему пойти на военные агрессивные шаги,
– сказал он.
Литовец отметил, что лидер партийной группы Европейской народной партии Манфред Вебер (представляет Христианских демократов Германии), которая является крупнейшей в Европарламенте, лично высказался, что если агрессивность Москвы как-то проявится, то придется перейти уже на новый уровень санкций, включая отключение российской финансовой системы от SWIFT.
Андрюс Кубилюс отметил, что некоторые серьезные эксперты называют это финансовой "атомной бомбой" по отношению к экономике России.
Что известно об отключении России от SWIFT
- В декабре 2020 года СМИ писали, что президент США Джо Байден рассматривает возможность отключить Россию от систем SWIFT в рамках новых санкций за массовую хакерскую атаку на американские правительственные ведомства.
- В конце марта министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что России "нужно отходить" от использования международных платежных систем, которые "контролирует Запад", и переходить к расчетам в альтернативных доллару валютах.
- В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не отрицает, что Россию могут отключить от системы SWIFT.
Что такое cистема SWIFTSWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.
Она объединяет 11 тысяч финансовых институтов из 200 стран мира, что позволяет быстро осуществлять банковские переводы между финоператорамы разных стран.
Российские банки тоже являются участниками SWIFT, отключение предприятий России от сети может больно ударить по Кремлю.
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