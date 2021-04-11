Москву должны наказать: в Европарламенте требуют ужесточить санкции против России
Европа и США должны усилить санкции против России. Как сказал глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, Кремль должны наказать по двум делам.
Источник:OOZ
По словам Вебера, говорится об участии России в эскалации конфликта на Донбассе и ухудшении здоровья Алексея Навального.
Важно Россия стягивает войска к границе с Украиной: возможно ли наступление – все, что известно
Политик констатировал, что Россия вернулась к курсу ведения опасных провокаций на Донбассе, а перемещение войск к границе Украины – это испытание для Запада.
Время дозированных санкций в таком случае пройдет. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации,
– заявил Вебер.
Заметим, что уже многие европейские страны и даже США выразили обеспокоенность агрессивными действиями России возле границ Украины. Из-за обострения конфликта на Донбассе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с иностранными коллегами. Они заявили, что Украина не останется наедине.
Что стоит знать об обострении на Донбассе
- Россия уже несколько дней "бряцает" оружием на границе с Украиной. Так, по данным ВСУ, Россия наращивает свое присутствие в Воронежской, Ростовской и Брянской областях. Все эти регионы граничат с Украиной.
- Кроме того, украинская разведка зафиксировала, как Россия стягивает оружие в оккупированный Крым. Параллельно с этим пропагандистская машина Кремля вновь заработала на полную. Российские СМИ обвиняют Украину в обстрелах оккупированных территорий.
- А 9 апреля очевидцы сняли огромную колонну военной техники России в районе аэродрома Тирасполь, что в Приднестровье. Оттуда до границы с Украиной всего 13 километров.
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Реакция мира на эскалацию на Донбассе
- США выразили "глубокую обеспокоенность" тем, что пророссийские боевики нарушают режим тишины на Донбассе.
- В Пентагоне также насторожены тем, что Россия наращивает присутствие своих войск возле границ Украины, поэтому Европейское командование вооруженных сил США привело армию в боеготовность.
- Позже министр обороны США Ллойд Остин заявил, что США поддержат Украину в случае эскалации российской агрессии. Поддержку Украине выразили и в ЕС и Канаде.
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