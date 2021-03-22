Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва допускает возможность отключения от SWIFT. Он отметил, что ситуация в мировой политике обязывает Россию принимать во внимание "все возможные угрозы со стороны Запада".

Что заявили в Кремле

Такое решение Россия может принять из-за "усиливающихся санкций США". Об этом спикер Владимира Путина рассказал запрещенным в Украине российским СМИ.

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Мы не можем исключать ни одну из потенциальных угроз. Вы видите, что санкционные устремления наших оппонентов, особенно Соединенных Штатов Америки, идут по нарастающей,

– отметил Песков.

Он добавил: "Действия эти носят необоснованный и непредсказуемый характер. В этом случае такая ситуация обязывает нас к тому, чтобы быть наготове".

Позиция Украины

Ранее глава украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук говорил, что сам предложит СНБО отключить Россию от международной расчетной системы. Все потому, что Кремль блокирует план мирного урегулирования ситуации на Донбассе.